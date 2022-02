Universitario de Deportes podría activar una verdadera ‘Bomba’ antes de que cierre el libro de pases en la Liga 1. El cuadro estudiantil, que lucha por su clasificación a la Copa Libertadores, daría la sorpresa en las próximas horas anunciando el regreso de uno de sus jugadores de mayor proyección, Andy Polo.

El atacante se desligó del Portland Timbers de la MLS, debido a las denuncias por agresión familiar que son incompatibles con la filosofía del club y de la franquicia norteamericana. Mientras sigue su curso el proceso de investigación en los Estados Unidos, el jugador ya analiza posibilidades para jugar en el corto plazo.

El representante del jugador ha acercado a su patrocinado a la administración de Jean Ferrari, que ha sincerado no estar en condiciones para asumir el valor del jugador en el mercado (2 millones de Euros), pero en su calidad de jugador libre, Andy Polo, podría sacrificar sus pretensiones para tener actividad hasta junio 2022. Este martes 8 de marzo sería el plazo límite para definir esta situación, con la que espera llegar en vitrina al ‘Mercado de verano’.

Andy Polo fue despedido de Portalnd Timbers de la MLS (Foto: Getty Images)

Andy Polo pondría cláusula para volver al extranjero

Esa es un de las condiciones que pondría Andy Polo para ser refuerzo de Universitario, una cláusula que le permita romper su vínculo con el cuadro crema ante una posibilidad del regresar extranjero o su reinserción a la MLS después que concluya la investigación de la que es objeto en Norteamérica.

Uno de los inconvenientes que tendrá el jugador si termina fichando por Universitario de Deportes, sería que su sueldo se vería afectado ante la demanda por alimentos que ha interpuesto su esposa, Génessis Alarcón, para los dos pequeños hijos que tiene con el futbolista, a quien demandó por violencia familiar.

Andy Polo, al igual que Cristian Benavente, mira su regreso al cuadro de Álvaro Gutiérrez, como una manera de no salir de la mira de Ricardo Gareca, que en la segunda semana de marzo haría una amplia convocatoria para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022.

Andy Polo finalmente rompió su silencio y negó haber agredido a la madre de sus hijos, luego que su todavía esposa, Génessis Alarcón, se presentara dos veces en el programa de Magaly Medina para denunciarlo por malos tratos y abandonar a sus pequeños.

Andy Polo: Esposa descarta pelear por amor del jugador

Génessis Alarcón quien denunció ante la policía y ante la opinión pública al futbolista, señaló que tras descubrirse la nueva relación de su todavía esposo con la joven Vida Carrillo, no está buscando retomar la relación con el deportista.

“Yo no me voy a pelear por Andy Polo porque a mí él ya no me importa. Yo estoy pidiendo lo que corresponde a mis hijos”, contó el Alarcón en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

La conductora también pidió una indemnización para la agraviada. “Nada que ‘solo a mis hijitos’, ¡no! Alguien tiene que resarcirse de todo lo que has pasado, de las humillaciones, de lo que has pasado en los Estados Unidos”, señaló la ‘Urraca’.