SE LE ACABÓ EL VACILÓN. Andy Polo asimiló el golpe que ha recibido de parte de su club Portland Timbers que este jueves anunció la cancelación del contrato que lo ligaba con el equipo de Oregón hasta el 2023 y pidió disculpas públicas a su institución desde sus redes sociales.

Esta muestra de arrepentimiento poco le servirá al delantero de la selección peruana, pues la MLS lo investiga por un caso de violencia familia y mientras no exista un fallo sobre el caso del peruano, el atacante tampoco podrá firmar por ningún club de la franquicia norteamericana.

“Quiero empezar pidiendo disculpas públicas al club y a todas las personas involucradas en este tema, cada pauta mencionada en el comunicado anterior tiene prueba de respaldo. Dichas no serán publicadas a nivel nacional, porque mi rubro no es el espectáculo y no pienso crear más morbo sobre el tema no hablar sobre mi vida personal”, compartió el jugador en su cuenta de Instagram.

Jugador pidió disculpas desde sus redes sociales y sigue firme en que no esgresor (Insatagram: @andypolo94)

El jugador horas antes había emitido un comunicado sobre el tema. “Me encuentro sereno ya que todo este proceso será mediante la vía legal y dejo claro que no pienso hacer ningún comentario con respecto a lo opinado por la madre de mis hijos en un canal de espectáculos, por el respeto que s ele guarda al ser mujer y principalmente la madre de mis hijos”, se proinunció el jugador despues que el club anunciara la cancelación de su contrato.

