Andy Polo regresará a Universitario de Deportes y Magaly Medina se mostró a favor de esta vuelta al país, ya que ahora ‘deberá cumplir la disposición judicial de abonar una pensión para la alimentación de sus hijos’.

“Esta es una buena noticia para lo hijos y para la esposa de Andy Polo; pero creo que es una mala noticia para los hinchas de Universitario”, consideró Medina debido a que así el futbolista podrá cumplir con la orden que le dispone el pago de una pensión para sus hijos.

“Tiene que empezar a mantener a sus hijos tal como una juez lo ha ordenando. Le ha dando una pensión anticipada a sus hijos para que puedan atender sus necesidades primarias”, agregó ‘La Urraca’.

Magaly espera que el club Universitario haga que Andy Polo ‘entre en vereda’ y lo obliguen a pagar una pensión para sus hijos, ¿ya que de lo contrario darán una imagen muy mala imagen’.

UN PAR DE GOLES DE ANDY POLO Y SE OLVIDAN DE LA DENUNCIA

Magaly Medina consideró que pese a la grave denuncia realizada por Genessis Alarcón, si Andy Polo marca ‘un par de goles, todos se van a olvidar que no le pasa ni un sol a sus hijos’.

“Esto es Perú estos chicos son ídolos de barro, les aseguro que mete un par de goles y todos se van a olvidar de los golpes, que no le pasa un sol a sus hijos, que a sus hijos aun no tiene colegio. Espero que esa hinchada haya cambiado su pensamiento, porque a los hijos no se les abandona. Pueden querer mucho a su club y a los jugadores; pero la camisera no se ensucia con esas bajezas que no provienen de hombres.”, aseveró ‘La Urraca’.

En el programa también se compartieron comentarios de personas en desacuerdo con el regreso de Andy Polo, quienes no dudaron en utilizar a sus redes sociales para compartir su rechazo a esta contratación de Universitario.





