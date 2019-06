Estrellas del boxeo felicitaron al 'Niño gordo' Andy Ruiz Jr. tras épica victoria sobre Anthony Joshua | VIDEO | FOTOS

La épica victoria de Andy Ruiz Jr. sobre Anthony Joshua en el Madison Square Garden de Nueva York no podía pasar desapercibida por las figuras más importantes del mundo del boxeo. Figuras de la talla de Manny Pacquiao, Saúl 'El Canelo' Álvarez y Oscar de la Hoya, entre otros, felicitaron al 'Niño Gordo' tras conquistar el título unificado de los pesos completos.



Canelo Álvarez no fue ajeno a esta victoria y en Twitter felicitó a Andy Ruiz Jr.: "Viva México felicidades Andy Ruiz me da muchísimo gusto ver a alguien con determinación triunfar".



'El golden boy' Oscar de la Hoya también se pronunció por la histórica victoria de Andy Ruiz Jr. : "Pura Pinchi raza, felicitaciones Andy Ruiz Jr."



¡Buenos días, mis niños!



Ahí les va este poema que mi Andy Ruiz Jr. le propinó a Anthony Joshua, para amanecer con entusiasmo en este domingo.



¡A darle átomos! pic.twitter.com/jt6KJsSLOR — el Twittofer (@Cristopher_JEA) 2 de junio de 2019

"¡Wow! ¡ Andy Ruiz sorprendió al mundo! Esa fue una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo", escribió en su Twitter Manny Pacquiao.



En tanto el campeón de los pesos completos, versión CMB, Deontay Wilder también se sumó a este saludo a Andy Ruiz Jr. "Una gran felicitación para ti Andy Ruiz por tu triunfo anoche. ¡ Has sido bendecido para salir de la lucha y convertirte en el 1er campeón mexicano de peso pesado de la historia! Wow, eso es asombroso y te deseo muchas más bendiciones por venir".

Otra leyenda que se sumó al saludo para Andy Ruiz fue el excampeón de los pesos completos Lennox Lewis, quien también tuvo palabras de aliento para su compatriota Joshua:" No sé que decir, pero quiero felicitar a Andy Ruiz por convertirse en el primer campeón de peso pesado mexicano! Respetos para AJ... Levántate y aprende de esto. No te preocupes, ¡ te recuperarás!"



Andy Ruiz Jr. logró el triunfo más importante del boxeo mexicano en los últimos años. Con pocas semanas de preparación tomó la lucha contra Anthony Joshua y salió ganador.