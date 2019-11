Ángel Comizzo: Diego Rebagliati lo tildó de "oportunista" por mencionar a Ricardo Gareca tras empate de la 'U' [VIDEO]

Luego del empate en Cajamarca (1-1) , el técnico de Universitario, Ángel Comizzo , mandó indirecta a Ricardo Gareca por el tema Aldo Corzo, quien jugó ante Colombia y tuvo que viajar de emergencia a Perú para sumarse al plantel crema.



"Aldo Corzo, en todos los partidos de la selección peruana no jugó nunca y justo ahora lo ponen, sabiendo que íbamos a jugar un partido enorme. Él hizo un gran esfuerzo, jugó un partido muy bravo contra Colombia, pero llegó a Cajamarca. Ha puesto en riesgo su físico y estamos agradecimos", señaló Ángel Comizzo.



Estas palabras del argentino no cayeron bien en Diego Rebagliati. "El tema va más allá. Hay un oportunismo de Comizzo. Hasta el miércoles no lo iba a tener a Corzo porque jugábamos con Chile", arrancó el panelista en Movistar Deportes.



"El meter a Gareca en la conversación no habla bien de Comizzo. Es innecesario. Él a Corzo no lo tenía. Después, que lo use o no, él está asumiendo el riego de que Corzo le dé 60 minutos, que fueron impecables. Pero Corzo mismo no podía, menos con Deza en el nivel que estaba". continuó Diego Rebagliati.



"Lunes, martes y miércoles... tú preguntabas, y la U iba a jugar: Velarde, Ramos, Quina y Jersson. No era que no tenía variantes para hacerla", cerró.