Ángel Di María llora en entrevista y aclara conflicto con Mauro Icardi en el PSG | VIDEO | FOTOS

Los rumores de enemistad entre Ángel Di María y Mauro Icardi , se han acrecentado desde su llegada al PSG argumentando una mala onda con el goleador que arrastraría desde la selección argentina y su amistad con Lionel Messi. El 'Fideo' se ha encargado de desmentir los rumores en un sentida y emotiva entrevista.



Ángel Di María habló para el programa 'Redes' de ESPN y aclaró las dudas. “Siempre las mismas boludeces. Siempre salen las cosas que salen, que Leo (Messi) nos llama por teléfono para que no le demos bola. Cosas increíbles que uno ya está acostumbrado. Desmentir, es hacer siga creciendo la bola y la verdad él sabe que estamos tratando de incorporarlo lo más posible. A veces uno se pone mal porque lo hacen quedar como un hijo de puta, y es todo al revés”, dijo el 'Fideo'.





Ángel Di María aclara distancia con Mauro Icardi en PSG

Luego se mostró conmovido al recordar el esfuerzo de su familia padres en la infancia: “Una de las cosas que hago siempre antes de cada partido es primero llamo a mi mujer para que me dé suerte y después a mi mamá, que es la que me da la bendición. Son las personas que me apoyan a full, que están siempre atrás mío. Mi mamá es la que me llevaba en bicicleta, es la que me dio todo...", mientras se limpiaba las lágrimas.

Ángel Di María se conmovió recordando a su familia

“Sufrí porque tuve a mi familia lejos, a mis amigos lejos. Tengo a mi mujer, mis dos hijas acá y nada más. Estoy acá por ellas. Dejo la vida en cada partido, voy a la selección y siempre dejo todo también”, añadió.



En medio de su emotividad, el delantero del PSG, reconoció que una escena conmovedora tras ser eliminados de la Copa América y Lionel Messi tomó la palabra. “Dijo que estaba orgulloso del grupo que se había formado. Habíamos estado poco todos juntos y parecía que llevábamos años jugando, y que habíamos tirado todos para el mismo lado desde el primer día. Que estaba orgulloso de los más jóvenes, lo que habían dejado por la camiseta y que seguramente si están ahí y dieron lo que dieron en esta Copa América era porque tenían que estar”, finalizó.