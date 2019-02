'Al Ángulo': Panelistas tuvieron fuerte cruce de palabras en vivo y conductor los cortó de esta manera [VIDEO]

En el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, los panelistas Jose Chavarri y Diego Rebagliati, tuvieron fuerte cruce de palabras mientras analizaban el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima de la fecha 2 de Liga 1. Mira el video.



"Si algo le hemos pedido al fútbol peruano en los últimos tiempos es intensidad. Partidos como este (Cristal vs Alianza) en el fútbol argentino se ven un millón. Si a este partido le poníamos la camiseta de Lanús y Banfield, diríamos 'mira cómo meten en Argentina', 'mira cómo golpean', 'mira cómo son intensos'", sostuvo Diego Rebagliati, sin imaginar lo que respondería su compañero.



"Para mí fue un partido bastante malo. Y si yo quiero ver intensidad me voy al hipódromo a ver cómo los caballos corren", lanzó Jose Chavarri, desatando la ira de Rebagliati.

"¡No, no me ningunees! ¡No me hables de carrera de caballos como si yo estuviera hablando estupideces! ¡Eso no te lo permito! ¡Bájame un cambio!", gritó en vivo.

Video: Discusión en 'Al Ángulo'

En medio de todo ello, Franco Cabrera, conductor del programa, buscó detenerlos mandando la pausa comercial. "Vamos a la pausa para calmarlos de alguna manera".