Anthony Joshua rompe récords de preventa en el Madison Square Garden | VIDEOS | FOTOS

La presentación del campeón unificado de los pesos completos, el inglés Anthony Joshua, en el Madison Square Garden de Nueva York ha causado gran expectativa entre los fans y en solo dos horas se agotaron las entradas en preventa. Para esta ocasión 'AJ' enfrentará al norteamericano Jarrell Miller.



Para muchos que apuestan por la muerte del boxeo a manos de nuevas disciplinas como las MMA, esta noticia les puede resultar insospechada, pero el promotor de Anthony Joshua, Eddie Hearn, fue el encargado de anunciar la noticia sobre la preventa del encuentro entre Joshua y Jarrell Miller.



"Las noticias desde el Garden nos dicen que Anthony Joshua vs Jarrell Miller rompió récord en dos horas, al convertirse en el evento de boxeo con la mayor recaudación de preventa en la historia del MSG", escribió Eddie Hearn en su cuenta de twitter.

¿La pelea ya empezó? Anthony Joshua expondrá sus títulos mundiales de los Pesados, el 1 de junio en el Madison de Nueva York, contra "Big Baby" Miller. ¡Hoy ya tuvieron el primer round! pic.twitter.com/BEBSIi1rH9 — SportsCenter (@SC_ESPN) 19 de febrero de 2019

En tanto, Anthony Joshua y Jarrell Miller tuvieron su primer careo en Nueva York. 'El bebe grande' no se aguantó las ganas y le dio un fuerte empujón a 'AJ'. Por fortuna la situación no llegó a mayores.



De esta manera quedó claro que el invicto aspirante a la corona mundial no busca ser solo un rival más en la carrera de Anthony Joshua. Por el contrario va dispuesta a quedarse con todos los títulos de 'AJ'.



Esta será la primera presentación de Anthony Joshua en los Estados Unidos, precisamente en el escenario más importante de esta disciplina.



Anthony Joshua y Jarrell Miller se enfrentarán el sábado 1 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, en un encuentro con los títulos de peso completo de la AMB, la FIB y la OMB en disputa.