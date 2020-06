Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Todo empezó en el barrio de La Perla. El pequeño tenía condiciones para jugar al fútbol y su abuelo Lorenzo se encargó de llevarlo a todos lados para que cumpla su sueño. Hoy, Anthony Rosell, con 25 años, defiende la banda izquierda de Alianza Lima, vive un presente de sonrisas, aunque existió un tiempo de momentos duros.

¿Por qué fue tu abuelo quien te apoyó?

Mi papá estuvo preso cuando yo tenía cinco años y salió cuando cumplí 16.

Ahora entiendo...

Iba a muchas academias y cuando me querían cobrar dejaba de ir.

¿De qué equipo era don Lorenzo?

Aliancista. Se me fue hace dos meses.

¿Cuál era su sueño?

Que jugara en Alianza y lo cumplí.

¿Un deseo incumplido?

Llevarlo al estadio. No le gustaba ir, pero este año estaba animado.

¿Le regalaste tu camiseta?

Claro. No solo las blanquiazules, también de los otros equipos donde he jugado.

En Ayacucho FC alternaste junto a Víctor Rossel, ¿es tu familia?

Nada. Siempre digo que él es de los Rossel que tienen plata y yo de los misios, ja, ja, ja.

Estuviste en Sport Loreto con el finadito Juan Pablo Vergara. ¿Cómo te enteraste de su muerte?

Cuando ocurrió el accidente, lo llamé y me respondió antes de que lo operen...

¿Conversaron?

Me dijo que estaba bien, que lo iban a intervenir en instantes. Luego de eso falleció.

¿Cómo era?

Un tipazo, divertido. Siempre mantenía al grupo alegre.

¿Ya tienes tu ‘nave’?

Le compré su Kia Río a Aldair Salazar.

¿Antes ibas en taxi?

Me recogía Hansell Riojas.

¿Colaborabas con la gasolina?

No me dejaba. Ahora me toca ‘jalar’ a los muchachos de la reserva o que recién están empezando y, obviamente, no les pido nada.

¿Quién te toma las fotos del Instagram?

Mi esposa.

¿Por qué pocos selfies?

No salgo bien, aunque mi señora dice que son fotos lindas.

¿Juntos desde que estás en Alianza?

No, la conquisté cuando jugaba en Copa Perú.

Un amor verdadero...

Ella dejó su carrera de Administración para irse conmigo a vivir a Cutervo cuando defendía a Comerciantes Unidos.

¿Retomó sus estudios?

Sí, eso me genera admiración.

¿Te seguía mucha gente en las redes?

Solo mis amigos. Llegué a Alianza y todo cambió, subió a miles de un momento a otro.

¿Se trabaja bien por videollamadas?

Lo hacemos dos veces al día y después, para complementarlo, hago otra por mi cuenta.

¿Listo para volver?

Es lo que todos queremos.

Un mensaje a la gente...

Son tiempos duros, si respetamos los protocolos y somos solidarios saldremos bien parados de esto.

Un abrazo enorme...

Gracias al ‘Trome’ por la entrevista y saludos a todos los peruanos, que tengan mucha fe y fuerza.