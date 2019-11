Antoine Griezmann hizo esta confesión sobre su difícil momento en Barcelona | VIDEO | FOTOS 

Antoine Griezmann , campeón del mundo la selección de Francia, no ha podido convertirse en la figura que todos esperaban cuando Barcelona decidió ficharlo a inicios de temporada. En medio de esta situación el 'Principito' hizo una reflexión.



Los rumores de la mala relación de Antoine Griezmann con Lionel Messi, tampoco ayudó que el delantero francés se metiera en el entorno más poderoso de Barcelona. Además de su nueva ubicación en el campo de juego no sumaría a su favor.



“He estado jugando en esta posición durante muchos años y ahora lo que tengo que hacer es adaptarme. Estoy aprendiendo mucho, aunque ya sabía que llegar al Barcelona iba a ser difícil para mí”, dijo Antoine Griezmann.





Antoine Griezmann envia recado a Ernesto Valverde

El delantero de Barcelona dejó entrever que la posición en la que lo ubicó Ernesto Valverde, no es desconocida para él. “Si juego más centrado, me oriento mejor. He jugado en esa posición durante muchos años, y ahora lo que tengo que hacer es adaptarme", sintetizó Antoine Griezmann.



Antoine Griezmann jugó 15 partidos con los azulgranas. 11 por LaLiga Santander y 4 por la Champions League donde silo ha anotado 4 goles.