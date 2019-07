Antoine Griezmann hizo reproche a Lionel Messi y cierra puerta de Barcelona a Neymar |VIDEO |FOTOS   

Se puso picante. Antoine Griezmann , flamante refuerzo de Barcelona, aún no ha jugado su primer partido con el cuadro azulgrana y ya despierta polémica con un par de declaraciones sobre Lionel Messi y el brasileño Neymar quien desea volver al Camp Nou.



El ' Principito' no ha pasado por alto que el mejor del mundo no haya reaccionado a su llegada al club. ''El primer me hicieron dos caños, uno de Ivan (Rakitic), pero luego me recuperé. No recibí mensaje de Lioenl Messi, pero sí de Luis (Suárez) que me dio la bienvenida", dijo Antoine Griezmann en la última rueda de prensa.



En otro momento, tuvo una charla para la cadena Sky Sports de Inglaterrta, y se ocupó del tema del momento en Barcelona: El regreso de Neymar. "Antes de hablar de esto primero se debería completar la operación porque es un traspaso complicado", dijo en un primer momento.

Antoine Griezmann sobre Lionel Messi

Antoine Griezmann , al parecer prefiere tener en el vestuario a compatriotas y amigos en el vestuario, antes que al brasileño que todo el mundo acusa de engreído. "Aquí tenemos a Dembélé, Coutinho y Malcom, que son importantes para nosotros y esperamos poder hacer grandes cosas con ellos", dijo el francés, que entiende que ante una llegada de Neymar podrían marcharse Ousmane Dembélé y Samuel Umtiti como intercambio con el PSG.