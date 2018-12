Antoine Griezmann: Así fue su llegada a Uruguay para participar de la boda de este compañero |VIDEO | FOTOS

El campeón del mundo con la selección de Francia, Antoine Griezmann , fue esperado como un verdadero ídolo en el aeropuerto internacional de Montevideo hasta donde llegó para participar en el matrimonio de su compañero en Atlético Madrid , Diego Godín.



Cientos de hinchas esperaron largas horas con camisetas de la selección de Uruguay y de Peñarol, para que pueda ser firmada por Antoine Griezmann. El 'Principito' no dudó en firmar pelotas camisetas y también sacarse innumerables fotos con todos sus fanáticos.



"Fue un viaje un poco largo me voy a quedar tres días y Diego Godín me ha hecho un plan para pasarla muy bien estos días. Tengo muchas invitaciones y no voy a poder aceptar. Volveré con dos semanas para poder pasear como deseo", señaló Antoine Griezmann, campeón del mundo en Rusia 2018.



Antoine Griemaan fue recibido como ídolo en Uruguay

Antoine Griezmann llegó junto a compañeros de Atlético Madrid como Koke, Juanfran, Santiago Arias y José María Giménez quienes también están entre los invitados. Los regalos que reciban Diego Godín y su esposa, Sofía Herrera, serán donados a un centro asistencial. El CTI Neonatal del hospital Pereira Rossell será el beneficiado