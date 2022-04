Desde que Leonel Messi y Antonela Roccuzzo, junto a sus tres hijos, llegaron a París no han dejado de hacer noticia y esta vez la protagonista ha sido la esposa de uno de los mejores jugadores del mundo.

En esta ocasión, Antonela Roccuzzo caminaba por las calles francesas cuando, de pronto, el paraguayo Alexis Gaona, un deportista de futsal que vive Madrid, la reconoció y sacó el celular.

Antonela Roccuzzo se dio cuenta de que el joven estaba grabando a sus hijos y, de inmediato, saco las garras de mamá leona y le pidió al paraguayo no grabar a los pequeños para poder pasear tranquilamente por las calles de la ciudad sin ser reconocida.

Alexis Gaona le pidió disculpas y apagó el celular. Lo que fue un tenso momento, cambió de un momento a otro cuando Antonela le dijo al joven que podían hacerse una foto juntos.

“Esto pasó el sábado en el centro de París. Yo salía de una tienda y ella estaba con sus hijos esperando para cruzar la calle. Nadie se había dado cuenta, no la habían reconocido, pero yo sí. “Es tanto, es Anto”, dije. También lo reconocí a Thiago. Lo primero que hice fue sacar el celular para grabarla, fue lo primero que me salió y ella me puso la mano en el teléfono y me pidió que no grabara a sus hijos, que por favor quería preservar eso para poder pasear tranquila”, fue lo que contó Alexis a TN, a través de una llamada telefónica.

“Yo soy jugador de futsal y Messi es mi ídolo de siempre, es todo Messi. Cuando Antonela me dijo eso, apagué el celular y le pedí disculpas de inmediato”, agregó.

Sin embargo, este tenso momento fue cuestión de segundos pues Antonela “me dijo: “si querés te podés sacar una foto conmigo y me regaló esa foto fue excelente. Ella es Antonela, es refamosa, es una de las mujeres más famosas del mundo y es sencilla, es simple. Estaba caminando por la calle como si fuera una más y nadie se había dado cuenta nosotros los paraguayos y los argentinos somos hermanos y ella me demostró que es buena onda”.