Luego de la victoria de Valentina Shevchenko sobre Lauren Murphy en el último UFC 266, donde retuvo el campeonato mundial de peso mosca, este sábado toca ver a su hermana, que al igual que ‘La Bala’, tiene al Perú en su corazón.

Trome conversó en exclusiva con Antonina Shevchenko, quien enfrentará este sábado 2 de octubre a Casey O’Neill en la cartelera preliminar de UFC Fight Night Santos vs. Walker. ‘La Pantera’ reveló detalles de lo que fue crecer al lado de la futura campeona mundial de MMA.

“Yo empecé a entrenar desde los 7 años, más temprano que Valentina, ella empezó a los 5. Yo llegué a un campeonato nacional de mi país de Taekwondo y Valentina aún estaba muy chica. Yo siempre la estaba ayudando, siempre siguiendo sus entrenamientos, preocupándome en que haga sus ejercicios, así pasamos nuestra infancia”, señaló.

Pese a lo que muchos puedan pensar, en la casa Shevchenko (su madre también era una gran exponente del muay thai) nada se resolvía con golpes entre las hermanas. De hecho, Antonina revela que el trato era muy respetuoso por una cuestión cultural.

“En Kirguistán existe esta cultura de respeto de hermanos menores a mayores, hay un respeto infinito, sin decir nada. Siempre el menor obedece al mayor, al igual que los hijos a los padres y los padres a los abuelos. Así es la vida allá y nuestra familia también fue así”, indicó.

Además, Antonina indicó que las pocas veces que podría haber alguna discusión, la diferencia de edades también colaboraba a que nada llegue a nivel físico.

“No (nos peleábamos), porque yo era mayor. Cuando yo tenía 12 años, ella tenía 8, era muy pequeña (risas). Yo estaba en la selección nacional y ella recién ganaba sus primeros cinturones, había una diferencia de edad. Después, creció y se convirtió en la campeona mundial de UFC, pero cuando crecíamos era diferente”, sentenció.

Valentina Shevchenko mostrando su cinturón de campeona Mundial de Kickboxing, en compañía de su hermana Antonina. Lima, 7 de marzo del 2013. (Foto GEC Archivo)

Antonina Shevchenko: Lista para enfrentar a Casey O’Neill

Antonina está enfocada en esta pelea, cuyo resultado será muy importante, teniendo en cuenta que vienen de caer ante Andrea Lee. No se desconcentra ni siquiera por las declaraciones de O’Neill quien dijo que “usará a Antonina como un paso más para seguir subiendo en el ranking”.

“Yo no tengo sentimientos en ese sentido. Entiendo que esa puede ser su meta y puede ser verdad si obtiene la victoria, pero primero tiene que ganarme. Ella tiene sus metas y yo tengo las mías, a mí me preocupa lo que voy a hacer yo y me enfoco en lo que me motiva”, confesó Shevchenko a Trome.

En ese sentido, ‘La Pantera’ admitió que lo que le motiva es ser mejor en cada combate. “En mis últimas peleas vengo intercalando victorias y derrotas, y lo que busco siempre demostrarme a mí misma es que puedo ser mejor que en mi pelea pasada. Mi mayor motivación soy yo misma”, puntualizó.

Antonina Shevchenko: su regreso a las MMA y su paso por Perú

Shevchenko debutó en las MMA en 2005, pero luego enfocó su carrera en el muay thai y ganar títulos mundiales por todo el plantea. Fue recién en el 2017 que se animó a entrar de nuevo a la jaula.

“Yo estaba pensando mientras me preguntabas ¿12 años? Parece mucho, pero sí del 2005 al 2017, sí 12 años (risas). Lo que pasa es que antes era muy difícil encontrar rivales mujeres en MMA, en muay thai había muchas más chicas. Luego llegaron más peleadoras y volvimos, aunque Valentina regresó antes que yo”, expresó.

Y mucho de esos años en los que deslumbró en los cuadriláteros de muay thai los pasó en el Perú, un país que siempre extraña. “Yo tengo muchos recuerdos, extraño mucho a los amigos que hicimos. Extraño la selva, el río Amazonas, en los puertos de Iquitos comimos lagartos asados, después los mariscos, la comida, etc. Tuvimos momentos muy felices”, recordó.

SAINT PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 20: (R-L) Antonina Shevchenko of Kyrgyzstan kicks Roxanne Modafferi in their women's flyweight bout during the UFC Fight Night event at Yubileyny Sports Palace on April 20, 2019 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)

Por otro lado, Antonina rememoró que su llegada a Perú se dio casi por accidente, porque su entrenador buscaba lugares en Latinoamérica donde entrenar. “Todo fue por nuestro entrenador. Él tenía esta idea de venir a Latinoamérica para encontrar rivales y primero visitó Brasil. Pero después llevó a Valentina a Perú y la recibieron tan bien que me llamaron a mí. Lo que más nos gustó es que la gente miraba mucho al deporte femenino, como el vóley, y salían muchas chicas peleadoras de MMA”.

Finalmente, Antonina reveló el motivo por el cual le dicen ‘La Pantera’. “Ese apodo me lo dio mi entrenador muchos años atrás cuando tuve mi primera pelea profesional. Él dijo que yo le parecía una pantera y me gusta mucho porque ‘pantera’ en ruso, también es ‘pantera’. Lo que también me gusta es que en Estados Unidos también me dicen ‘Pantera’ no Panther”, sentenció.

