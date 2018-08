Árbitro transgénero dirigió un partido por primera vez en la historia del fútbol inglés [VIDEO y FOTOS] 

El fútbol inglés ha demostrado estar nuevamente a la vanguardia, luego que Lucy Clark se convirtiera en la primer árbitro transgénero en dirigir un partido de la liga femenina en el Reino Unido.



El diario inglés The Mirror se encargó de hacer el seguimiento a este colegiado que ha decidió cambiar de sexo, sin dejar su oficio de arbitro profesional. "Espero que el mundo me acepte por la persona que soy", dijo Lucy Clark.



La nueva árbitro sabe que el fútbol inglés tiene un claro sesgo machista y entiende que se enfrentará a un escenario hostil. "Va a ser extraño. Con los jugadores puedo manejarlo, puedo amonestarlos o expulsarlos, pero con los hinchas sí puede haber problemas", agregó.



"Estoy preparada para comentarios ofensivos, pero no quiero perder el control ni quejarme ante los clubes por el comportamiento de sus fanáticos. Me preocupa estar ante 200 personas gritándome cosas. No sé cómo podría reaccionar", reconoció con cierto temor la juez que debutó este domingo en el fútbol inglés.



En su carrera Clark ha dirigido unos 100 partidos al año en ligas regionales y campeonatos de selecciones Sub 19. Aunque ahora se desempeña en torneos femeninos, no descarta pasar a categorías masculinas. "Sé que la gente se va a sorprender cuando salte al campo de juego, pero sigo siendo la misma persona, solo luzco un poco diferente", la juez cuyo nombre antes de la transición era Nick.



Lucy Clark vivió duros momentos con el hecho de no aceptar quién era realmente, lo llevó hasta a pensar en el suicidio. Con el apoyo de su esposa y de sus tres hijos ha logrado finalmente dar el paso hacia su nueva identidad de género. "Lo único que cambiará será el nombre que ponga en la planilla del encuentro. Cuando de el pitazo inicial, finalmente podré ser yo misma", se ilusionó la árbitro.