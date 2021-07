En el mundo del fútbol se han visto muchas cosas pero pocas como la que le ocurrió al buen Marko Ciurlizza cuando estaba en la Selección Peruana listo para jugar una Copa América. El ‘tigre’ tenía ya cinco títulos con Universitario y Alianza y quería cruzar el charco para jugar en Europa. José del Solar lo recomendó a un equipo, pero entre Paulo Autori y el sueño se encargaron con acabar con las ilusiones del mediocampista.

El dato. Corría el 2004 y José del Solar trabajaba con los menores del Villarreal. Por su dilatada trayectoria en España, ‘Chemo’ tenía amigos en varias instituciones y continuamente era consultado por los gerentes deportivos de diversos clubes para pedirle referencia sobre algunos jugadores, pero el ex volante de Universitario evitaba meterse mucho en el tema por temor a quedar mal.

Sin embargo, un día sonó el celular de Del Solar y al otro lado estaba un ex compañero en Tenerife con el que tenía una gran amistad y le pidió un favor. “Chemo ¿qué tal?, estoy armando el equipo para la temporada que viene y tengo una plaza de extranjero libre y quiero que me recomiendes a alguien tú que ves fútbol de todo el mundo las 24 horas del día. Piensa un nombre y mañana te vuelvo a llamar” le dijo el amigo. El ex crack de Universitario se quedó pensando y en un principio decidió no dar ninguna referencia, pero se acordó de otro amigo del que siempre habló maravillas y con el que jugó en la “U” así que cuando el español lo volvió a timbrar le dio el nombre. “No me gusta recomendar a nadie, pero por tratarse de ti haré una excepción y daré el nombre de un mediocampista que jugó conmigo y es un crack. Se llama Marko Ciurlizza y va a jugar la Copa América que empieza ya, míralo y vas a ver que es un jugadorazo” dijo Chemo a su ex compañero en el cuadro tinerfeño. Ni bien terminó de conversar con su amigo, el ex crack crema llamó a Ciurlizza. " Marko, acabo de dar tu nombre a un cuadro español de primera y te van a ver en la Copa, tienes que romperla hue…., es la oportunidad para que llegues a Europa”. Ciurlizza que en esa época jugaba en Alianza y ya había pasado por el fútbol brasileño agradeció el gesto y le dijo “No te preocupes no te voy a dejar mal”. Pero ni Del Solar y menos el volante contaban con que Paulo Autori, que lo había llevado a Botafogo dos años antes, no lo tenía en sus planes como titular.





Sin embargo, el día del debut de la selección ante Bolivia, ‘Chemo’ cogió moral y llamó a su amigo para comentarle que no se pierda el partido para que vea al ‘recomendado’. A la hora de la verdad, Perú empató 2-2 con los del altiplano y Ciurlizza nunca apareció en cancha. Esto no cayó bien en el gerente porque debido al cambo de hora entre Lima y Madrid, el directivo se había quedad hasta las cuatro de la mañana esperando ver a Marko en la cancha. Para el siguiente partido ante Venezuela, por fin Autori le dio una oportunidad al aliancista, pero sólo lo hizo ingresar 6 minutos por el ‘Chorrillano’ Palacios, muy poco tiempo para que el empresario saque conclusiones. La última ocasión para mostrarse debió ser ante Colombia. Aquella jornada, la selección empató 2-2 pero el ‘tigre’ sólo jugó un minuto. ‘Chemo’ no sabía donde meterse y prefirió no llamar a su amigo. para que no le reclamen por haber dado el nombre de un jugador que no contaba para el entrenador. Pero el gerente si decidió hablar con el técnico del Villarreal y fue directo. " Chemo, anoche no pude ver el partido porque me quedé dormido, así que mejor dejamos todo ahí ,buscaré otro muchacho porque si tu amigo no jugó ni diez minutos en tres partidos, no debe ser tan bueno” sentenció el gerente.

