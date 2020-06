POR: MR. CHIPI

En el fútbol, como en la vida, hoy puedes estar en la cima y al día siguiente, cuando menos te lo esperas, ya no ser ese jugador clave que creías. Esto le ocurrió a un seleccionado que tenía una hoja de vida intachable, hasta que cometió un error que lo terminó ‘borrando’ del ‘equipo de todos’. El defensor era fijo en todas las convocatorias, incluso fue clave para la clasificación al Mundial y en Rusia jugó los tres partidos de titular.

Era respetado y querido por el grupo, por lo que llegó a ser uno de los capitanes. Todo empezó en una fecha doble en la que la ‘blanquirroja’ fue a disputar dos amistosos a los Estados Unidos. Como la delegación llegó con antelación a los choques, los jugadores entendieron que podían tener la noche libre antes de empezar, a la mañana siguiente, los entrenamientos.

Mientras esperaban los equipajes, los más veteranos le hicieron llegar el pedido a Ricardo Gareca y este no aceptó. Hubo un tira y afloje, pero finalmente se impuso la palabra del argentino, quien les ofreció darles la tarde libre el día posterior. Cuando todo parecía que quedaría ahí, el futbolista de nuestra historia, que por esas fechas llevaba la cinta de capitán ante las ausencias del lesionado Alberto Rodríguez y el suspendido Paolo Guerrero, decidió medir fuerzas con el entrenador.

Cuando estaban todos sentados en el bus, camino al hotel, levantó la voz desde el fondo para que todos lo escuchen. “Ya pues ‘profe’, nada cuesta que tengamos libre hoy”, gritó. Inmediatamente otros compañeros se sumaron al pedido y hubo cierto murmullo. El DT se hizo el desentendido y a los jugadores no les quedó otra que callarse. El técnico no dijo nada, pero se miró con sus asistentes más cercanos e hizo una mueca de desagrado. Para él, lo ocurrido era grave y no perdonó que le ‘levantaran al pueblo’.

Luego, cuando se encontró con el ‘líder’ le dijo: “Ya vamos a hablar”. ¿Qué se dijeron cuando estuvieron a solas? Eso queda en la interna. Lo cierto es que el del reclamo fue titular en los dos amistosos porque con él se habían preparado los encuentros. En la siguiente fecha doble volvió a ser convocado, pero solo participó en un partido, en el que fue sustituido.

Luego cambió una liga competitiva por una en la que lo único que iba a mejorar era su cuenta bancaria y, para colmo de males, no fue indiscutible. Su nombre dejó de aparecer en las convocatorias y, si bien es cierto que a inicios del 2019 se reunió con Gareca en el extranjero, no fue tomado en cuenta para la Copa América y por la Videna ya no se vio ni su sombra. En San Luis aseguran que lo que jugó en contra del ‘líder’ fue que nunca se afianzó en un club, y aparecieron otros jugadores más jóvenes y con gran proyección para ese puesto. Pero los que conocen al ‘Tigre’ dicen que es muy cuidadoso de los detalles y ese día en el bus se rompió algo más que las normas.