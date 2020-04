Argentina | Conmoción en la ciudad de Santa Fe por el suicidio por el portero de las divisiones inferiores de Colón. Todo esto luego que el club ‘Sabalero’ lo dejara libre sin opción de fichar por otro equipo. Su padre hizo fuerte descargo sobre la fatídica decisión del portero.

“Mi hijo Alexis Ferlini, el Pulpo, se me quitó la vida el miércoles. Hoy lo llevé al cementerio de Santo Tomé a las 9.30. En Colón me lo dejaron libre y luego de eso en Arsenal y Platense lo querían ya, pero no había tiempo de ficharlo”, contó Ariel Ferlini.

"No sé qué pasó. Estaba bien en casa con la familia y su novia, el bajón de Colón como que rebalsó y hoy físicamente no lo tengo. Ojalá por Dios no quiero que le pase más a nadie estas cosas, menos a los chicos del club. Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que causan a los chicos, cuando en otros clubes los tienen como tiene que ser", señaló.

“Perdón gente, pero estoy destrozado. Cuiden a los chicos. Gracias a todos”, cerró. Hasta el momento, el club Colón de Santa Fe no se ha pronunciado por la muerte de Alexis Ferlini.