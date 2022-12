La selección argentina levantó una nueva Copa del Mundo después de 36 años y en el estadio Luisail, Sergio Ibarra sufría ver como la ‘Albiceleste’ llegaba a una dramática definición por penales. Cuando Lionel Messi y compañía estaba definiendo su destino en los disparos de los doce pasos, El ‘Checho’ tomó esta impensada medida en el momento cumbre de la final.

El enviado especial por Latina a Qatar 2022 para cubrir todas las incidencias de la final se tocó de nervios y optó por ponerse de espaldas a la cancha y no ver la definición que empezó con Lionel Messi. Su compañero en la transmisión Paul Pérez, se encargó de contarle como ejecutaban cada uno de sus compatriotas, y los remates atajados por ‘Dibu’ Martínez.

Sergio Ibarra estaba al borde del infarto, pero toda su tensión se acabó cuando Gonzalo Montiel se encargaría de anotar el penal que le daba el título mundial a la selección argentina y el popular ‘Checho’ con la bandera albiceleste amarrada en su cuello pudo festejar ese título tan ansiado.

Checho Ibarra: “No quería ni ver la cancha en los penales”

“No los vi por que íbamos ganando dos a cero y nos empatan. Íbamos ganando 3-2 y nos empataron. Ese crack que tiene Francia que es Mbappé. Cada vez que atajaban un penal me atajaban, no quería ni ver la cancha. Casi me muero hoy día ”, contó Ibarra emocionado por una final electrizante.

“ Somos campeones, quería gritarlo con los chicos, porque estaba en shock, tengo un dolor de cabeza terrible. Pero este es mi primer mundial y ¡salimos campeones! ”, estalló en felicidad el ‘Checho’.