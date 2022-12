¡Por algo lo llaman ‘Loco’! Hugo Orlando Gatti, legendario portero de añejas selecciones argentinas, no quedó del todo conforme con la actuación de la ‘albiceleste’ en Qatar 2022, pese a coronarse campeona del mundo. Además, disparó contra Lionel Messi, asegurando que Kylian Mbappé es mejor.

En diálogo con el programa televisivo español ‘El Chiringuito, el popular ‘Loco’ señaló que, pese a haber sido elegido como ‘Balón de Oro’ de la Copa del Mundo, Lionel Messi tiene un nivel inferior a Kylian Mbappé.

“¿Vos querés que a mí en Argentina me maten no? Y eso que me quieres, mira si no me quisieras. Es verdad, Messi estuvo bien, relativamente estuvo bien, pero te dije que para mí Mbappé es el mejor del mundo y el que más futuro tiene ahora. Van a decir El Loco es anti argentino porque digo verdades que yo siento o veo”, expresó

“En el segundo tiempo se complicó un poco por Mbappé. Estoy feliz porque yo quería ver a la Argentina así y la vi. Para mí, de todos los partidos, este fue el más aceptable ”, añadió.

El exportero no quedó muy satisfecho con la final, a pesar que viene siendo catalogada como uno de los mejores partidos de la historia. “Fue normal. El primer de Argentina fue bueno, vi a una Francia asustada totalmente. Sacando a Mbappé, estaban muy asustados. Eso no quita el lucimiento de Argentina, que tendría que haber definido el partido en el primer tiempo”, acotó.

“Fue muy emocionante, aunque vi horrores... Hubo defectos en ambos equipos defensivamente graves, pero fue emocionante y lindo”, agregó.

Asimismo, Gatti se refirió a quienes dicen que Messi ya superó a Diego Armando Maradona. “Su Mundial fue relativamente bueno, pero nunca será más que Maradona” , sostuvo.

“No, no, no.. A Diego nadie. Primero a Pelé no lo supera nadie y acá en Argentina, a Diego no lo supera nadie. No sé si la verdad, pero es mi verdad. Por cómo vi el fútbol, cómo lo jugué y veo todo ahora. Por ejemplo, Di María fue un fenómeno y nadie dice nada”, sentenció.