El mundo gira alrededor de la ‘Pulga’. Lionel Messi es el jugador del momento por toda la calidad que viene desbordando en el Mundial Qatar 2022 y uno de los que destacó el juego de ‘Leo’ es Jorge Burruchaga. El histórico exfutbolista de la selección Argentina, autor del gol que dio a su país su segundo y hasta ahora último título mundial, en México 1986 se refirió a lo que viene realizando el jugador del PSG en la Copa del Mundo.

Para Burruchaga, Lionel Messi tiene el mismo peso que Maradona tuvo en 1986: “Así como a nosotros Bilardo nos dijo desde el primer momento en esos ocho años que convivimos con él que la selección era Maradona y diez más, esta selección viendo siendo Messi y diez más”.

“Es el mejor del mundo desde hace veinte años. Está jugando desde otra forma, propia de la edad y del equipo que tiene alrededor. Está más asistidor, hace esas pinceladas suyas, pero quizás con menos frecuencia que hace ocho o cuatro años atrás. En Brasil (en el título de la Copa América en 2021) se sacó ese peso de encima y estamos viendo otro Messi”, sostuvo el histórico argentino.

Respecto a la importancia que ‘Leo’ logre ganar o no la Copa del Mundo 2022: “Messi no va a ser más o menos que Maradona, o que otro, lo gane o lo pierda. Messi va a estar en la historia. Hay cinco jugadores que en los últimos setenta años marcaron ser los mejores de la historia mundial: Di Stéfano, Johan Cruyff, Pelé, Maradona, Messi. Cuatro son sudamericanos. Messi va a estar ahí, lo gane o no lo gane. Ojalá gane el Mundial, que es lo que queremos como argentinos. Principalmente por él, en su último desafío, por tantas críticas que le tiraron, eso de que no sentía la camiseta. Tiene 35 años y sigue como un niño de veinte”.

Finalmente, Burruchaga se refirió al encuentro que realizó la ‘Albiceleste’ ante Croacia: “Un partido bárbaro de Argentina. Salvo en los primeros veinticinco minutos, donde hubo partido y ellos predominaron el juego teniendo la pelota. El equipo supo luego emparejarlo, los dos goles antes del descanso fueron determinantes y el segundo tiempo fue un partido a sentido único, en el que Argentina fue un verdadero equipo, con Messi en su plenitud. El equipo lo necesitaba, se demostró, se logró y al equipo le falta un partido”.