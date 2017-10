Argentina a Rusia 2018: Memes agradecen a Messi y critican duramente al resto de la albiceleste

Lionel Messi apareció cuando más se le necesitaba, y gracias a su triplete ante Ecuador evitó una catástrofe. Fue así que la 'Pulga' llevó a la albiceleste al Mundial Rusia 2018, y ahora los hinchas y memes lo santifican. Sin embargo, critican duramente al resto de la selección argentina. ¿Por qué? Porque Messi lo hizo todo, según los usuarios. Acaso se hizo justicia con la también estrella del Barcelona.



"Messi no le debe el Mundial a Argentina; el fútbol le debe el Mundial a Messi", dijo Jorge Sampaoli tras la victoria argentina.



No sería necesario acudir a las estadísticas para medir la influencia de Messi, pero vale la pena una: de los últimos 5 goles de Argentina en la eliminatoria 4 fueron anotados por Messi y un autogol. No marca alguien distinto de Lionel desde hace 1 año.



De este modo, la albiceleste jugará la duodécima cita máxima consecutiva, de las cuales ganó dos (1978 y 1986) y fue subcampeón en otros dos (1990 y 2014). Un palmarés de élite.



"Estaba el miedo de quedar afuera. Hubiese sido una locura para Argentina, para nosotros, para todos y sí, obviamente que estaba el temor ese, pero hoy más allá de eso lo supimos jugar", dijo Messi tras la victoria, terminando con una veda de casi un año de los jugadores argentinos sin hablar a la prensa.



La albiceleste revirtió este martes un inexplicable antirécord: apenas había anotado 16 goles en 17 partidos, la peor marca en estas eliminatorias detrás de la eliminada Bolivia, con 14.