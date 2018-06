Argentina vs Nigeria: Javier Mascherano indicó cómo jugar a Jorge Sampaoli [VIDEO y FOTOS]

Cuando las noticias de Rusia 2018 hablaban que los jugadores de la selección argentina habían quitado el control del equipo a Jorge Sampaoli, el entrenador de la albiceleste dio señales que este dominio de los futbolistas no sería una cuestión meramente especulativa tras un diálogo con Javier Mascherano .



La tensión con la que se llevó a cabo el entrenamiento de la selección argentina en Rusia 2018 , antes del decisivo encuentro ante Nigeria, podía sentirse en el ambiente. Jorge Sampaoli trató de disimular la distancia entre Comando Técnico y el plantel de jugadores, pero Javier Mascherano dio muestra que es el único que puede refutarle cosas en el esquema táctico, algo que dejó mal parado al DT gaucho.



Las imágenes de Javier Mascherano , señalando algunos puntos dentro de la pizarra de Jorge Samapoli, impresionó a toda la afición argentina quien cuestionó al volante de la selección argentina a tal punto que el referente de argentina en Rusia 2018 tuvo que explicar la situación en sus redes sociales.



"Cuando hablamos es para imponer y si no lo hacemos es porque estamos peleados y no nos importa nada. Solamente me gustaría decir que cuando el objetivo y la camiseta que representamos es más grande que cualquier tipo de interpretación que se pueda hacer, vamos todos juntos unidos por ese fin. Ojalá mañana no seamos solo los 23 que estamos acá, ojalá seamos los 44 millones de argentinos pateando todos hacia el mismo arco", dijo Javier Mascherano .



Sin embargo, las imágenes son contundentes pues se notaba las opiniones de Javier Mascherano al DT sobre una libreta en la que se ven nombres y un dibujo táctico, de cara al último partido de la selección argentina en el Grupo D de Rusia 2018 .



La crisis en la selección argentina se desató tras la humillante derrota ante Croacia que dejó a la albiceleste al borde de la eliminación y destapó el malestar de la 'Mesa chica' ( Javier Mascherano , Lionel Messi y Sergio Agüero) con el entrenador y sus métodos. No se sentían cómodos con sus marchas y contramarchas, con sus planteos erróneos de los partidos y con la falta de conceptos claros de su ciclo, como lo expuso en su momento Lucas Biglia.