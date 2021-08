El fútbol argentino nos da la lección que, en este deporte y en el amor, vale todo. Incluso, hacer del árbitro un verdadero de ‘cupido’ para que se pueda gestar una pedida de matrimonio que ha dado la vuelta al mundo. Rocío Moretti ha sido la arriesgada novia, quien debuto un partido de la liga amateur argentina para hacerle la pregunta más importante de su vida al jugador Franco Farías en uno de los momentos más románticos recordado en la localidad de Funes.

El jugador argentino empezó a quedarse sin palabras cuando el árbitro del partido del partido de Segurola y Habana lo llamó y le sacó una “Tarjeta azul”. El juez le pidió que mire a su alrededor y vio a un grupo de chicas con carteles con la frase “La Propuesta” y detrás a su novia, de rodillas.

Franco entendió todo cuando vio que Rocío, su enamorada, le enseñó un anillo de plata dentro de una cajita y delante de los otros 21 jugadores y los espectadores en el Liceo Militar le dijo: “¿Te quieres casar conmigo?” La reacción del jugador fue sacarse la camiseta, también arrodillarse para abrazarla y sellar el momento con un beso.

Novia paraliza partido de fútbol para hacer propuesta de matrimonio (Video: La Capital)

En medio de los aplausos de las amigas y del resto de jugadores que disputaban la Copa Pymes de Damfield, la novia le lanzó una frase que desconcertó a todos y no dejó duda del amor que tenía la joven por el deportista. “Antes de que me respondas, tienes que saber que, si me dices que no, igual te voy a seguir amando…”, dijo Moretti.

“No te asustes, tienes mucho tiempo para arrepentirte... Faltan 15 meses para organizar tremenda joda”, recogió algunas frases Diario Capital y resaltó de la determinación de la muchacha. “Sea lo que sea que me digas, gracias por enseñarme a amar y hacerme siempre tan feliz”.

La respuesta

El esfuerzo y la producción para la impresionante propuesta tuvo resultados positivos y, con lágrimas en los ojos, Franco dijo “Sí”. Acto seguido su novia el anillo de plata para pactar el compromiso entre los aplausos y las grabaciones con celulares de los sorprendidos espectadores quienes sentían estas en una película romántica.

Novia tuvo de cómplices al resto de jugadores (Foto: La Capital)

“No lloraba hace 15 años”

Rocío Moretti reconoció que no esperaba el llanto de su novio. “Fue muy emotivo, Franco no demuestra sus sentimientos a extraños. Hacía 15 años que no lloraba, pero esta vez se quebró, no podía parar de llorar. Pobre, lo hice llorar por todo lo que no lloró en estos años. Creía que me iba a decir que no, pero no estaba preocupada”, confesó.

Pareja se conoció a los 14 años pero se reencontró en el 2020 (Foto: La Capital)

Amor de chiquillos

La ‘Novia proactiva’ como le llaman ahora en redes sociales, tiene 30 años, es dos años mayor que su novio a quien besó por primera vez cuando tenía 14 años. Después de separarse la argentina tuvo una relación de 13 años en la que tuvo una hija, luego se reencontró con su primer amor. “Me separé hace dos años y en 2020 por casualidad volví a encontrarme con Franco, En noviembre salimos por primera vez, luego de vernos todos los días, conoció a mi hija, con quien se adoran, y así se fue dando todo”, resumió Moretti.

