Argentina vs Alemania EN VIVO Ver horarios y canales del amistoso en Dortmund por fecha FIFA

Sin Lionel Messi por suspensión, pero con un grupo de mucha ambición, Argentina visita la ciudad de Dortmund para medirse con Alemania , su verdugo de la final del Mundial Brasil 2014. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo.



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Argentina vs Alemania? Pues este miércoles 9 de octubre en el Signal-Iduna-Park (capacidad para 81 mil espectadores), que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arranca el Argentina vs Alemania? En Perú, Colombia, Ecuador y México a la 1:45 p.m. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) a las 2:45 p.m. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil a alas 3:45 p.m. En España a la 8:45 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Argentina vs Alemania? TyC Sports y TV Pública en Argentina. Univision NOW, UniMás, TUDN USA, TUDN en Vivo e ESPN+ en Estados Unidos.



¿Vas a seguir el Argentina vs Alemania vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.