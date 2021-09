Ni las 1.500 personas presentes en la Arena Corinthians, ni los millones de hinchas mirando por televisión lo podían creer, pero sí, era verdad. El Argentina vs. Brasil por Eliminatorias Qatar 2022 quedó suspendido a los 5 minutos luego que autoridades brasileñas intentaran deportar a 4 jugadores argentinos que habrían violado las normas sanitarias.

TE VA A INTERESAR | Brasil vs Argentina suspendido: ¿Se repite el partido o se reclaman los puntos?

Entre indignación y, lamentablemente, poca sorpresa, todos vimos como el fútbol sudamericano sacrificaba, una vez más, su otrora bien ganado prestigio con un hecho que quedará grabado en el libro de la vergüenza del balompié.

¿Tanto así? Sí, es muy grave, y acá en Trome te contamos por qué deberíamos tomar este acontecimiento como un momento para reflexionas sobre lo que estamos haciendo como región.

LAS 5 RAZONES POR LAS QUE EL ARGENTINA VS. BRASIL ES LA VERGÜENZA DE LAS ELIMINATORIAS

1. El espectáculo al tacho

No todos los días podemos disfrutar un clásico de esta magnitud. Una revancha inmediata de la última final continental, con dos de los mejores jugadores del mundo, no pudo ser disfrutado por los millones de aficionados que esperaban vivir un espectáculo de los mejores que el fútbol puede ofrecer.

En cambio, tuvimos que conformarnos con ver al ‘Scratch’ jugando una ‘pichanguita’ de titulares contra suplentes y a Lionel Messi arrancarle carcajadas a Dybala por salir a reclamar con un chaleco de fotógrafo puesto. Siete títulos mundiales entre ambas selecciones y solo nos dejaron 5 minutos de juego (que casi todo fueron patadas).

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Brazil v Argentina - Arena Corinthians, Sao Paulo, Brazil - September 5, 2021 Argentina's Lionel Messi and Brazil's Neymar are seen as play is interrupted after Brazilian health officials objected to the participation of three Argentine players they say broke quarantine rules REUTERS/Amanda Perobelli

2. La imagen de Sudamérica por los suelos

Tal vez lo peor que nos ha dejado este hecho. En la previa de esta fecha triple, muchos alzamos nuestra voz de protesta ante las intenciones de diversas ligas europeas por intentar burlarse de las reglas FIFA y no permitir que los jugadores sudamericanos viajen para jugar con sus respectivas selecciones.

Esto, aunque nos duela, les da un poco de razón. Quedó evidenciada nuestra precariedad institucional. Más allá de quien diga la verdad (si la Anvisa diciendo que los argentinos fraguaron documentos o la AFA acusando un abuso de las autoridades brasileñas), quedó demostrado que nuestro nivel de organización está por el subsuelo.

La cereza en el pastel la puso Conmebol dejándole toda la responsabilidad a FIFA cuando días antes le había dicho a la CBF que debían jugar los 4 argentinos, sino podía haber quita de puntos. ¿Con qué cara exigimos que los clubes europeos suelten a los jugadores? ¿Con qué autoridad nos quejamos que Europa trate a Sudamérica como liga de segunda o tercer clase, si es que presentamos este tipo de papelones?

3. Falta de respeto al fútbol

Lo más doloroso es que este desprestigio nos lo causamos nosotros mismos. ¿Tan atrás en la lista de prioridades está el deporte para que las autoridades actúen tan tardíamente? A pesar que el Argentina vs. Brasil es uno de los clásicos más atractivos del mundo, para las autoridades no ameritaba acciones de urgencia uno , dos o hasta tres días antes del evento.

“El fútbol es lo más importante de lo menos importante”, es un dicho que a veces cobra tintes de realidad, pero si tanto nos ufanamos de defenderlo no puede quedar en un tercer o cuarto plano, sobre todo cuando se podían prever acciones.

Y esto no es solo para criticar a los brasileños, o no recordamos todos que una final de Copa Libertadores tuvo que ser llevada a Europa porque para algunos hinchas argentinos era más importante tirarle piedras al bus rival que la denominada: “Final del Mundo”.

El duelo entre Argentina vs. Brasil por Eliminatorias Qatar 2022 quedó suspendido. (Foto: EFE)

4. Una oda a la incoherencia

La pandemia no es un juego y se respeta todo tipo de restricción si así lo obliga una situación que vivimos en todo el mundo. Pero, no por eso deja de sorprender la rigurosidad de ciertas autoridades sanitarias brasileñas.

Y es que, con un presidente que no cree en la gravedad de la pandemia, y en un país donde el hecho de tener el mayor número de contagios se relativizó para realizar precisamente ahí la Copa América, es curioso que se busque deportar a 4 jugadores por el lugar de dónde provenían (ni siquiera por haber dado positivo).

Además, ¿alguien se pronunció por el caso de Willian? quien llegó el 1 de septiembre procedente de Londres y no hizo cuarentena.

5. Se desnaturalizan las eliminatorias

Muchos podrían pensar que este partido no iba a traer grandes cambios en la Eliminatoria, al fin y al cabo, ambas selecciones casi siempre parten con un pie y medio en la Copa del Mundo. Sin embargo, cuando estamos buscando una legitimidad internacional, estos asterisco al final de la tabla, sí afectan.

No, no he olvidado que Perú llegó al Mundial por una quita de puntos a Bolivia, pero sería mezquino no reconocer que, en un campeonato serio, este hecho no tendría que haber sucedido.

Y siguiendo en la misma línea de la selección peruana, finalmente el cuadro de Gareca deberá enfrentarse un equipo descansado, sin lesiones y con todas sus figuras (Neymar estaba en capilla). Repito, no es excusa, pero tampoco es lo ideal.

A esto debemos agregarle la incertidumbre. ¿Los puntos van a Brasil porque Argentina se retiró?, ¿O van a Argentina porque un ente brasileño fue el culpable de la suspensión?, ¿Se repite el partido?, ¿Cuánto demorará FIFA en decidir?, ¿Se llegará hasta el TAS? y la mayor duda de todas: ¿Algún día, la improvisación y desorganización dejará de ser parte de nuestro folklore?

Juega y gana con la Calculadora Eliminatorias Qatar 2022

¿Perú seguirá teniendo opciones de clasificar al Mundial después del partido con Venezuela? Trome te invita a comprobarlo y a demostrar tus conocimientos en predicción futbolística. Ingresa a la Calculadora Eliminatorias Qatar 2022, mira como podría ubicarse la selección luego del domingo.

TE VA A INTERESAR