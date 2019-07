Argentina vs Brasil: Medios de ambos países desatan polémica y se dicen de todo en redes sociales [FOTOS]

El último martes, Brasil derrotó 2-0 a Argentina en el Mineirao y puso su nombre en la final de Copa América 2019. Tras ello, medios de ambos países se dijeron de todo en las redes sociales. Mira las fotos. ¡Para no creerlo!



Todo empezó por una polémica portada del diario brasileño "Lance", que puso el nombre de "Olé", medio argentino, como señal de burla. Los 'gauchos' no se hicieron esperar y respondieron con todo.



"Olé" contestó la publicación con una foto en el que Arthur Melo aplica un codazo a Nicolás Otamendi en el área de Brasil que, el árbitro no cobró ni revisó el VAR.

Eso solo fue el inicio. "Lance" continuó y puso todos los "penales" que no le cobraron a clubes brasileños en Copa Libertadores. Y "Olé" todas las Copas Libertadores que argentinos levantaron. Al final "Lance" puso los títulos de su selección desde 1994.

