Argentina vs Brasil: Neymar rompe en carcajadas con esta última huacha a Filipe Luis |VIDEO |FOTOS

Encontró su lorna. Neymar , la estrella de la selección de Brasil , no pierde un segundo la alegría en los entrenamientos del Scratch y más aún si tiene que hacer perder los papeles a Filipe Luis con la clásica 'Huachita', que el defensor del Atlético de Madrid no puede evitar.



Filipe Luis se ha vuelto la burla de todos sus compañeros de la selección de Brasil, pues no puede evitar que Neymar lo bautice con una popular 'Caneta', como le llaman a en Brasil a la cladsica 'Huacha'.



Esta vez, Neymar aprovechó la colaboración de un asistente de campo para que grabara el momento en que pasaría el balón por las piernas de Filipe Luis mientras conversaba de espaldas. Las bromas ayudan a descomprimir el ambiente previo al duelo con las selección Argentina este martes en Arabia Saudita.



Este martes, la selección de Brasil y Argentina protagonizarán el clásico de América en el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita.



Por su parte, Neymar ha reconocido que la ausencia del capitán de la selección argentina, Lionel Messi no pasara por alto. "Es una pena para el fútbol que no esté. Tenemos que aprovechar a Messi por mucho tiempo. Cuanto más juegue, mejor para los amantes del fútbol", dijo el capitán de la selección de Brasil.