Argentina vs Brasil EN VIVO Día, horarios y canales de TV del clásico por fecha FIFA

Argentina vs Brasil EN VIVO. La 'Albiceleste', sin Lionel Messi pero con Paulo Dybala y Mauro Icardi, choca ante la 'Canarinha' de Neymar y Philippe Coutinho. Un clásico que promete ser un partidazo. Conoce el día, horarios y canales de TV. ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Argentina vs Brasil? El encuentro será el martes 16 de octubre en el Estadio King Abdullah Sports City Reserve de Jeddah (Arabia Saudita), que seguro lucirá un marco impresionante de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Argentina vs Brasil? En Perú y Colombia arrancará a la 1:00 p.m.. Mientras que en Argentina y Chile irá a las 3:00 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.



España / 8:00 p.m.

Argentina / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Uruguay / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Venezuela / 2:00 p.m.

Ecuador / 1:00 p.m.

Colombia / 1:00 p.m.

Perú / 1:00 p.m.

México / 1:00 p.m.

Estados Unidos / 2:00 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Argentina vs Brasil? El encargado de pasar el clásico es TyC Sports para Argentina. En Brasil lo pasa Globo y SporTV. beIN Sports lo hará en Estados Unidos.



¿Vas a seguir el Argentina vs Brasil vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. Imperdible.

Argentina vs Brasil: Alineaciones probables



Argentina: Romero; Saravia, Otamendi, Kannemann, Tagliafico; Meza, Ascacíbar, Lo Celso, Dybala; Icardi y Correa.



Brasil: Ederson; Fabinho, Marquinhos, Pablo, Sandro; Fred, Casemiro, Augusto, Coutinho; Neymar y Jesús.