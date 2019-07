"Jugamos contra ocho árbitros", disparó el técnico de Argentina Lionel Scaloni

Previo al partido Argentina vs Chile , el reclamo de la selección Albiceleste se repitió en conferencia de prensa por parte del técnico gaucho Lionel Scaloni al referirse al arbitraje del choque contra Brasil, que terminó en derrota.



Scaloni criticó el uso del VAR en la victoria de Brasil en semifinales de la Copa América. "Cuanto más pasa el tiempo, más nos damos cuenta de que nos sacaron algo", dijo.



Argentina cayó 2-0 ante Brasil y reclamó varias decisiones del árbitro, y en particular el equipo se quejó de que hubo dos penales no cobrados a su favor.



Pero "conseguimos que (los jugadores) se pongan la camiseta y compitan con Brasil y 70 mil hinchas en contra, y ocho tipos de negro (por el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano y sus colaboradores), no sé cuántos había", agregó.



"Creemos que (el partido) lo teníamos en la mano e hicimos los méritos suficientes dentro de la cancha para llegar a la final".

#SelecciónMayor La Asociación del Fútbol Argentino presentó un nuevo escrito a la Conmebol, con la firma de Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitrajehttps://t.co/mYtZpqDXaupic.twitter.com/Yo5uTvoPO1 — AFA (@afa) 5 de julio de 2019

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) envió una dura carta a la Conmebol en reclamo por las decisiones arbitrales en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. El astro Lionel Messi llegó a hablar incluso de que "Brasil controla a la Conmebol".



"De alguna manera hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene, pero nos sentimos muy dolidos y perjudicados", afirmó Scaloni al abrir la rueda de prensa celebrada el viernes en el estadio Arena Corinthians, en vísperas del encuentro de la "Albiceleste" ante Chile, por el tercer puesto de Brasil 2019.



El DT afirmó que pese a que algunos puedan considerar que el partido por el tercer puesto no tiene gran importancia, para él sí la tiene y pondrá el mejor equipo con el que pueden contar.



Scaloni no confirmó el equipo tras la única práctica en Sao Paulo, pero todo indica que los reemplazantes de los suspendidos Marcos Acuña y Lautaro Martínez serán Giovanni Lo Celso y Paulo Dybala, respectivamente.



Argentina podría jugar con: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Lo Celso; Lionel Messi y Dybala.



"Hay que levantarse y jugar. Todos están motivados y con ganas para terminar el campeonato de la mejor manera. Es importante mantener la imagen que dejó el equipo en estos últimos partidos. Hoy, antes del entrenamiento, tuvimos una charla muy buena con todo el grupo", describió el seleccionador.

