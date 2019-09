Argentina vs Chile EN VIVO sin Lionel Messi en amistoso en los Estados Unidos  

Argentina vs Chile EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE Los 'Albicelestes', sin la presencia de Lionel Messi , llegaron hasta la costa oeste de los Estados Unidos para enfrentar a 'La Roja' en el primer amistoso de la fecha FIFA. El duelo pactado para las 9:00 p.m., (Hora peruana) será en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y lo puedes ver por la señal de TyC Sports para Latinoamerica



¿Vas a seguir el Argentina vs Chile vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Los Ángeles .



Los de Lionel Sclaoni llegan a este Argentina vs Chile sin su máxima estrella Lionel Messi, luego de la sanción de tres meses por la pelea con Gary Medel durante la Copa América 2019 y que provocó palabras muy duras del '10' contra la Conmebol.



Este Argentina vs Chile para el entrenador albiceleste significará buscar nuevos nombres para la selección además de darle rodaje a algunos jugadores que disputaron Copa América, entre ellos Paulo Dybala, el joven delantero de 24 años de la Juventus que apunta a cargar la responsabilidadd el gol en las eliminatorias a Catar-2022.



Entre las novedades para el Argentina vs Chile se apuntan nombres como los del volante Alexis Mac Allister (Boca Juniors) y los delanteros Adolfo Gaich (San Lorenzo) y Lucas Alario (Bayern Leverkusen, Alemania). La única ausencia en la nomina es Lucas Ocampos del Sevilla español, por lesión.



Argentina 1-0 Chile: Resumen y goles

Una de las atracciones para este Argentina vs Chile es la presencia del delantero chileno Alexis Sánchez, tras su salida del Manchester United y su incorporación al Inter de Milán. El 'Chico maravilla' solo jugara ante los gauchos y regresará luego a Italia, según un acuerdo con Reinaldo Rueda.



Chile apuesta por el retorno del veterano portero Claudio Bravo (Manchester City, Inglaterra) tras casi dos años de la última vez que jugó con Chile. El meta mantiene disputas con el volante Arturo Vidal, quien no fue convocado esta vez.



Argentina vs Chile | Probables alineaciones:



Argentina: Franco Armani - Nicolás Figal, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Marcos Acuña - Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Nicolás Domínguez - Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Lucas Alario. DT: Lionel Scaloni.



Chile: Claudio Bravo - Oscar Opazo, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Alfonso Parot - Charles Aránguiz, Claudio Baeza, César Pinares, Diego Valdés - Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Reinaldo Rueda.