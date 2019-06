Argentina vs Colombia: EN VIVO Con Messi y James, se enfrentan por el Grupo B de la Copa América 2019

Argentina vs Colombia : EN VIVO EN DIRECTO La selección Albiceleste enfrenta a al cuadro cafetero este sábado en el estadio Fonte Nova de Salvador por la primera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. Con Lionel Messi, Argentina busca un triunfo ante Colombia para encaminarse al título anhelado. (5:00 p.m. hora peruana y colombiana) (19:00 horas argentinas) (TV: América Tv para Perú) (TV: DirecTv para América) (TV: TyC Sports y TV Pública en Argentina) (TV: Caracol y RCN para Colombia)



El partido Argentina vs Colombia será el partido que abrirá el Grupo B. Un duelo plagado de estrellas. Con Lionel Messi y Sergio Agüero, por la Albiceleste y Radamel Falcao y James Rodríguez por el equipo cafetero.



El Grupo B es uno de los más disputados, salvo la incógnita de Catar, Argentina, Colombia y Paraguay pelean por alcanzar a los cuartos de final de la Copa América 2019.



El entrenador gaucho Lionel Scaloni apostó por una renovación del equipo, pero con las estrellas con experiencia en el once: Messi, Otamendi, Ángel Di María y Sergio Agüero. Así espera encarar el Argentina vs Colombia, para alcanzar el título negado tras varias finales perdidas con el crack de Barcelona a la cabeza.



"Sigo en la selección argentina porque voy a insistir hasta donde pueda para ganar algo grande. Venimos con un equipo nuevo por lo que los favoritos son Brasil y Uruguay, no Argentina esta vez", dijo Lionel Messi días antes del Argentina vs Colombia.

El técnico Carlos Queiroz afronta el encuentro Argentina vs Colombia con optimnismo. Tras la salida del DT José Pekerman, los colochos se han afirmado en la nueva etapa del entrenador portugués y mostraron que están camino a la consolidación.



"Tenemos el sueño de ganar la Copa América, vinimos a eso, pero es mejor ir paso a paso. Esta puede ser mi última Copa América, así la vivo y es la mejor manera de exigirme a mí mismo", dijo Radamel Falcao en la previa del Argentina vs Colombia.

Alineaciones probables del Argentina vs Colombia:



Argentina: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Ángel Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero.



Colombia: David Ospina: Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Juan Cuadrado, Matheus Uribe; James Rodríguez, Luis Muriel y Falcao.

Horarios en el mundo del Argentina vs. Colombia:



- Perú 5:00 p.m.

- Ecuador 5:00 p.m.

- Colombia 5:00 p.m.

- México 5:00 p.m.

- Bolivia 6:00 p.m.

- Paraguay 6:00 p.m.

- Chile 6:00 p.m.

- Venezuela 6:00 p.m.

- Argentina 7:00 p.m.

- Uruguay 7:00 p.m.

- Brasil 8:00 p.m.



