Argentina vs Colombia EN VIVO Horarios y canales de TV por Grupo B de Copa América 2019

Argentina vs Colombia EN VIVO EN DIRECTO. 'Albiceltes' y 'Cafeteros' miden fuerzas por la primera fecha del grupo B de Copa América 2019. En esta nota conoce los horarios y canales del partidazo. ¡No te lo pierdas!



Argentina y Colombia chocan este sábado 15 de junio en el Estadio Arena Fonte Nova de El Salvador, Bahía, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados de ambas selecciones.



Argentina y Colombia se ven las caras desde las 5:00 p.m. de Perú y Colombia. En Argentina y Brasil a las 7:00 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Argentina vs Colombia: Horarios del mundo



México / 5:00 p.m.

Perú / 5:00 p.m.

Colombia / 5:00 p.m.

Ecuador / 5:00 p.m.

Bolivia / 6:00 p.m.

Venezuela / 6:00 p.m.

Paraguay / 6:00 p.m.

Chile / 6:00 p.m.

Estados Unidos / 6:00 p.m.

Uruguay / 7:00 p.m.

Brasil / 7:00 p.m.

Argentina / 7:00 p.m.



Argentina vs Colombia se podrá ver por América TV (señal abierta solo para Perú) y DirecTV Sports (cable para Latinoamérica). En Argentina por TV Pública y TyC Sports. En Colombia por Caracol. Más canales aquí abajo.

Argentina vs Colombia: Canales del mundo



Argentina / DirecTV Sports, TV Pública y TyC Sports

Bolivia / Bolivia TV y Tigo Sports

Brasil / SporTV y Globo

Chile / DirecTV Sports, Canal 13 y TVN

Colombia / DirecTV Sports y Caracol

Ecuador / DirecTV Sports

Francia / beIN Sports

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / TDN y Sky

Paraguay / Tigo Sports

Perú / América Televisión y DirecTV Sports

Portugal / Sport TV1

España / DAZN

Estados Unidos / Telemundo Deportes, Globo TV Internacional e ESPN+

Uruguay / DirecTV Sports, vera+ y VTV Uruguay

Venezuela / DurecTV Sports y Venevisión



¿Vas a seguir el Argentina vs Colombia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Argentina vs Colombia: Alineaciones probables



Argentina: Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Rodríguez, Paredes, Di María; Messi, Agüero.



Colombia: Ospina; Arias, Mina, Sánchez, Tesillo; Barrios, Cuadrado, Uribe, James; Muriel, Falcao.