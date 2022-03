No se quedó callado. El periodista Pablo Mariño publicó un tuit polémico sobre Leandro Paredes, en el que criticó al mediocampista de la Selección Argentina. Ante esto, Marcelo Díaz decidió opinar y destacar la calidad del jugador del París Saint-Germain.

El periodista Mariño indicó en su cuenta profesional que no le gusta el nivel del volante del PSG: “Voy a decir algo de la Selección Argentina hoy. Paredes no puede ser el 5, Enzo Fernández es mejor. Los Correa no son 9, Scaloni debe llevar a otros en ese puesto”.

El comentario no fue ajeno para Marcelo Díaz y decidió comentar la publicación del comunicador: “Entre los cientos de comentarios, se destacó el de Marcelo Díaz, el ex volante de La Roja. “Perdón que me meta en este tweet y donde no me corresponde, pero Paredes ha sido y es hoy, por lejos, el mejor 5 de las clasificatorias sudamericanas con un rendimiento muy parejo y alto”.

Tras la respuesta del reconocido jugado chileno, Mariño sostuvo que era solo su postura: “Hola Chelo. Respeto tu opinión pero no la comparto. Vos sos experto en ese puesto y te agradezco el comentario. Creo que Argentina necesita más marca en el medio, un 5 más estilo Casemiro. Así se consigue un balance necesario. Te mando un cordial saludo”.

