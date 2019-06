Argentina vs Escocia: EN VIVO Partido decisivo por el Mundial Femenino Francia 2019

Argentina vs Escocia: EN VIVO ONLINE TV El cuadro de la Albiceleste se enfrenta al equipo del 'Ejército de Tartán' este miércoles en el estadio Parque de los Príncipes de París por la fecha 3 del Grupo D del Mundial Femenino Francia 2019. Argentina obligado a ganar a Escocia para pasar a la siguiente fase del torneo. (2:00 p.m. hora peruana) (16:00 horas argentinas) (TV: DirecTv para América) (TV: TyC Sports y TV Pública para Argentina)



El partido Argentina vs Escocia será decisivo y podría marcar un hito histórico para la Albiceleste si consigue ganar y clasificar a los octavos de final del Mundial Femenino 2019.



Sin embargo, la Albiceleste encara el duelo Argentina vs Escocia, con mucha preocupación. Las gauchas van por su primer triunfo para intentar clasificar como uno de los mejores terceros o segunda del Grupo D.



En la previa del choque Argentina vs Escocia, la Albiceleste sumó solo un punto luego de empatar con Japón. Las niponas son segundas con cuatro unidades y el líder de la serie es Inglaterra. Los rivales de turno no sumaron punto alguno.

Así al técnico gaucho Carlos Borrello solo le sirve un triunfo en el encuentro Argentina vs Canadá para asegurar su clasificación y seguir en carrera en el Mundial Femenino Francia 2019.



En caso de un triunfo, Argentina se aseguraría el tercer puesto y tener más puntos que Camerún, Nueva Zelanda, Chile y Tailandia, que han perdido sus dos primeros duelos. En esta hipótesis, las Albicelestes se medirían contra las ganadoras del grupo A, ahora liderado por Francia, o del grupo B, que encabeza Alemania.

Argentina vs Escocia: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por TV Pública DirecTv TyC el Mundial Femenino Francia 2019 Argentina vs Escocia: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por TV Pública DirecTv TyC el Mundial Femenino Francia 2019

Posibles alineaciones del Argentina vs Escocia:



Argentina: Correa; Gómez, Barroso, Cometti, Stabile; Benítez; Bonsegundo, Bravo, Mayorga, Banini; y Jamies.

Escocia : Alexander; Smith, Corsie, Beattie, Lauder; Evans, Little, Weir, Arnott; Cuthbert y Ross.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.