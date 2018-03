¡Se cansó! El crack argentino es una "animal" con el Barcelona pero sigue en deuda con la camiseta que Diego Armando Maradona elevó a lo más alto en México 86. Argentina cayó goleada ante su par de España.



Lionel Messi nació hace 30 años en Rosario, Argentina y es considerado por medio planeta como el mejor jugador de fútbol. "Leo" fue convocado a los partidos amistosos de la selección de Jorge Sampaoli pero no se vistió de corto para ingresar al campo.



La selección de Argentina realizó un buen papel con Italia (2-0) y el público "albiceleste" comenzó a soñar con jugar una nueva final en el Mundial Rusia 2018. Pero la realidad es cruel y el país que "adoptó" a Lionel Messi acaba de "humillar" 6-1 al cuadro dirigido por 'Sampa'.



Faltando 10 minutos que acabara el encuentro Lionel Messi no soportó más y decidió irse para no seguir viendo como la albiceleste era humillada por el conjunto comandado por Sergio Ramos.



La figura del Argentina vs. España fue Isco. El jugador español demostró toda su jerarquía ante un cuadro como Argentina ( dos veces Campeón del Mundo). Los tres goles de Isco servirán para que mucha persona que piden su salida del Real Madrid lo piensen dos veces antes de hablar.



Los demonios



Todo indica que la selección de Argentina, Sampaoli, Messi y los periodistas deportivos, olvidaron que llegaron a Rusia 2018 arañando una victoria contra un Ecuador ya eliminado y un Messi brillante. Los viejos demonios se asoman sobre la selección de Argentina y se tema hace un "papelón" y que dar eliminados en primera ronda, tal como pasó en el 2002 con la dirección del 'Loco' Bielsa.



