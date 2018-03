Argentina vs España EN VIVO EN DIRECTO TYC SPORTS TV ONLINE Amistoso en Madrid rumbo a Rusia 2018

Argentina vs España EN VIVO EN DIRECTO. La 'Albiceleste' visita este martes a 'La Roja' en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid con miras al Mundial Rusia 2018. El partido iniciará a las 2:30 p.m. de Perú (4:30 p.m. de Argentina) por la señal de DirecTV Sports para toda Latianoamérica.



¿Vas a seguir el Argentina vs España vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



No cabe duda que el Argentina vs España será uno de los choques más atractivos de esta fecha de amistosos internacionales, ya que ambas selecciones cuentan con jugadores de renombre a nivel mundial. ¡No te lo pierdas!



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 4:30 p.m.

Colombia / 2:30 p.m.

Chile / 4:30 p.m.

España / 9:30 p.m.

Ecuador / 2:30 p.m.

México / 1:30 p.m.

Perú / 2:30 p.m.

Paraguay / 3:30 p.m.

Uruguay / 4:30 p.m.

Estados Unidos / 3:30 p.m. (New Jersey / Miami)



Lionel Messi, quien no estuvo el último viernes en el partido contra Italia por molestias musculares, será la gran novedad en el Argentina vs España, por lo que ha generado gran expectativa en la cuidad de Madrid, donde es local su rival a nivel de clubes: Real Madrid.



¿Cómo llegan? Argentina viene de vencer 2-0 a Italia de Buffon con tantos de Banega y Lanzini. España, por su parte, de un empate 1-1 frente a Alemania con tanto de Rodrigo (Müller puso la paridad).



La última vez que Argentina y España se vieron las caras fue un 7 de septiembre de 2010. Aquel día, la 'albiceleste' del técnico Sergio Batista goleó 4-1 a la 'roja' en Buenos Aires. Messi, Higuaín, Tevez y Agüero; marcaron los goles del local. Llorente puso el descuento.



Argentina vs España: Alineaciones probables



Argentina: Romero; Bustos, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Lo Celso, Mascherano, Banega, Pavón; Messi, Higuaín.



España: De Gea; Carvajal, Piqué, Ramos, Alba; Saúl, Thiago, Iniesta, Isco; Asensio, Costa.