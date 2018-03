Argentina vs España EN VIVO Fecha, hora y canal del amistoso en Madrid rumbo a Rusia 2018

Argentina vs España EN VIVO. El equipo de Jorge Sampaoli tendrá su segundo amistoso internacional ante 'La Roja' de Lopetegui. En esta nota conoce los horarios y canales de transmisión de este partidazo.



¿Qué día y dónde se jugará el Argentina vs España? El choque se llevará a cabo el martes 27 de marzo en el Wanda Metropolitano de Madrid, que seguro lucirá un lleno total de hinchas de ambas selecciones.



¿A qué hora se jugará el Argentina vs España? En Perú arrancará a las 2:30 p.m. (en Argentina 4:30 p.m.). Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios para que no te lo pierdas.



Argentina / 4:30 p.m.

Colombia / 2:30 p.m.

Chile / 4:30 p.m.

España / 9:30 p.m.

Ecuador / 2:30 p.m.

México / 1:30 p.m.

Perú / 2:30 p.m.

Paraguay / 5:30 p.m.

Uruguay / 4:30 p.m.

Estados Unidos / 3:30 p.m. (New Jersey / Miami)



¿Qué canales transmitirán el Argentina vs España? Los encargados de pasar este partidazo son DirecTV (para toda Latinoamérica) y TyC Sports (solo para Argentina). ¿Y en España? Pues por Telecinco.



¿Vas a seguir el Argentina vs España vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Argentina ya cuenta con Lionel Messi, quien no estuvo ante Italia el último viernes por molestias musculares. Sin duda será un gran cotejo de principio a fin.