Argentina vs Francia: Mira el baile de la sensual esposa del arquero Franco Armani [VIDEO y FOTOS]  

La selección argentina logró una heroica clasificación a los octavos de final 2-1 frente a Nigeria, tuvo entre sus principales referentes a el golero Franco Armani , jugador de River quien en todo momentos es acompañado por su sensual esposa la modelo colombiana, Daniela Rendon, una de las bellezas en las tribunas de Rusia 2018 .



La esposa de Franco Armani , no pudo contener la emoción y sobre el final del partido no pudo dejar las graderías del estadio Estadio Krestovski y se filmó bailando cuando prácticamente no quedaba nadie, una firma de celebrar el triunfo de la selección argentina y la buena actuación de su esposo, que le valió pasar a los octavos de final de Rusia 2018 ante Francia.



Franco Armani y la modelo colombiana se conocieron en el 2016 durante una cena organizada por el Atlético Nacional. Tres meses más tarde, le propuso matrimonio. Tras fichar por River Plate, Daniela no deja de acompañarlo nunca en las tribunas. Ahora, en Rusia 2018 se ha hecho seguidora y fanática de de la selección argentina .



Daniela Rendón esposa de Franco Armani deslumbra en Rusia 2018

Este sábado, Daniela Rendon estará presente en Kazán, cuando la Selección argentina busque ante Francia el pasaje a los cuartos de final de Rusia 2018 . En la que Jorge Sampaoli confiará nuevamente las redes del arco albiceleste en Franco Armani .