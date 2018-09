Argentina vs Guatemala EN VIVO EN DIRECTO TyC Sports TV ONLINE Amistoso FIFA en Los Ángeles

Argentina vs Guatemala EN VIVO. La 'Albiceleste' se mide este jueves ante los 'Chapines' en el Memorial Sports Arena de Los Ángeles, Estados Unidos, en amistoso internacional FIFA. El partido arrancará a las 10:00 p.m. de Perú (12:00 a.m. de Argentina) por la señal de TyC Sports.



¿Vas a seguir el Argentina vs Guatemala vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Argentina, sin Lionel Messi y otros cracks, vuelve al fútbol luego de su triste eliminación del Mundial Rusia 2018. Ahora de la mano de Lionel Scaloni, ex futbolista argentino, que tomó las riendas de la selección de manera interina.

Para el choque con el modesto Guatemala, Scaloni presentaría dos equipos. El primero, que arrancaría, sería con jugadores jóvenes que poco o nula experiencia en la selección argentina. El segundo entraría para la segunda parte.



Argentina llega con bajas de consideración. Lautaro Martínez y Mauro Icardi no estarían ante Guatemala por lesión. A ellos se suma Paulo Dybala, quien se integró último a la selección y quedaría descartado para este viernes.



Una de las novedad en la 'Albicelestes' será la presencia de Giovanni Simeone, hijo del 'Cholo' (DT de Atlético Madrid). El delantero atraviesa un gran momento en la Fiorentina de Italia.

Argentina vs Guatemala: Alineaciones probables



Argentina: Rulli; Bustos, Pezzella, Funes, Tagliafico; Paredes, Lo Celso, Palacio, Pavón; Simeone, Martínez.



Guatemala: Motta; Jiménez, Moreira, Vásquez, Morales; Norales, Saravia, Contreras, León; Guerra, Maríntez.