Argentina vs Inglaterra: EN VIVO Partidazo histórico por el Mundial Femenino Francia 2019

Argentina vs Inglaterra : EN VIVO ONLINE TV La selección Albiceleste enfrenta a las inglesas este viernes en Stade Océane de Le Havre por la fecha 2 del Grupo D del Mundial Femenino Francia 2019. Argentina busca un triunfo ante Inglaterra para encaminar su pase a octavos de final de la Copa del Mundo. (2:00 p.m. hora peruana) (16:00 horas argentinas)(TV Pública para Argentina) (TV: DirecTV para América)



El partido Argentina vs Inglaterra está condimentado por la historia universal, los enfrentamientos en los mundiales, y sin duda las goles de Diego Maradona (La mano de Dios y Gol del Siglo), además de los recordados triunfos de la Albiceleste.



El duelo Argentina vs Inglaterra podría significar un hito en el fútbol femenino gaucho. La Albiceleste tiene la oportunidad de conseguir su primer triunfo en una Copa del Mundo tras dos participaciones sin sumar victorias: Mundial Estados Unidos 2003 y Mundial China 2007.



Además, para el encuentro Argentina vs Inglaterra, las gauchas llegan con la moral al tope tras conseguir su primer punto en una Copa del Mundo tras el histórico empate (0-0) ante Japón en el debut del grupo.



Las argentinas celebraron el empate como un triunfo, ya que se enfrentaron a la última finalista del Mundial Canadá 2015. Las niponas fueron segundas tras perder con Estados Unidos, flamante campeón mundial.

En la previa del choque Argentina vs Inglaterra, las inglesas consiguieron un triunfo ante Escocia, y son líderes del Grupo D con tres unidades. Las Albicelestes marchan en el segundo lugar con un punto.



Así el partido Argentina vs Inglaterra, podría definir la clasificación de las inglesas si ganan el duelo o abriría las opciones de la Albiceleste si consiguen doblegar a sus rivales.



"A todo el grupo nos llena de confianza, porque, si bien tenemos menos tiempo de trabajo que Inglaterra, nos dimos cuenta de que podemos. Pero no nos debemos confiar por ese 0-0", aseguró Agustina Barrosa, defensa gaucha, un día antes del Argentina vs Inglaterra.

Alineaciones posibles del Argentina vs Inglaterra:



Argentina: Correa, Barroso, Cometti, Stabile, Bravo, Bonsegundo, Banini, Mayorga, Gómez, Benítez y Jaimes.

Inglaterra : Bardsley, Houghton, Bronze, Greenwood, Bright, Scott, Walsh, White, Parris, Mead y Kirby.

