Argentina vs Irak: EN VIVO EN DIRECTO El equipo Albiceleste se enfrenta al equipo Leones de Mesopotamia este jueves en el estadio Prince Faisal bin Fahd de Riyadh en Arabia Saudí en partido amistoso internacional, válido por la fecha FIFA de octubre. Argentina busca ante Irak su segundo triunfo post Mundial. (12:45 p.m. hora peruana) (14:45 horas argentinas) (TV: TyC Sports y DirecTv Play)



Argentina vs Irak será una nueva oportunidad para la Albiceleste de demostrar el trabajo de renovación del plantel y de aire para las estrellas habituales que siguen con el equipo pero decidieron ausentarse, tal es el caso de Lionel Messi.



De cara al Argentina vs Irak, la Albiceleste no ha tenido las mejores noticias tras sufrir las bajas por lesión de hasta 5 jugadores: Franco Armani, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez, Cristian Pavón y Alan Franco.



Esta situación abrió la puerta a los jóvenes convocados en la lista de Scaloni, técnico interino, que dirige la etapa de transición de la Albiceleste con el duelo Argentina vs Irak de por medio y previo al clásico de Sudamérica con Brasil del próximo martes.



Para el Argentina vs Irak sigue en vigencia y sin fecha de caducidad, las ausencias acordadas de Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Ángel Di María, sumada a la de Messi. Las convocatorias y actitud de algunos jugadores ha despertado duras críticas en el país gaucho.

Argentina vs Irak: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV TyC Sports DirecTv Amistoso por fecha FIFA

"Lamentablemente no han podido venir. Al menor problema agachamos la cabeza. Si no pueden jugar, no jugarán. Pasó lo mismo con Ángel Correa, a quien muy a mi pesar no pude ponerlo. Brasil ha traído a los mejores que tenía disponibles. Nosotros convocamos a los que creemos los mejores para estar en este momento de la selección, para que brinden su nivel actual y puedan aportar cosas. La selección es muy importante, pero el riesgo de que se lesione un jugador también lo es. Somos conscientes y no íbamos a hacer locuras, por eso decidimos que se queden en sus clubes", dijo Scaloni previo al Argentina vs Irak.



Ante las ausencias de Messi y compañía, Scaloni apostó por los otros referentes del equipo, algunos marginados y otros discutidos en el proceso de Rusia 2018: Sergio Romero, Nicolás Otamendi, Paulo Dybala, Mauro Icardi y Lautaro Martínez.



Del otro lado, el equipo de los Leones, afronta un nuevo proceso con miras a Qatar 2022 y antes la Copa Asiática 2019. Su jugador estrella es Justin Meram, de 29 años, del Columbus Crew de la MLS y Osama Rashid.

Argentina vs Irak: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV TyC Sports DirecTv Amistoso por fecha FIFA Argentina vs Irak: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV TyC Sports DirecTv Amistoso por fecha FIFA

Alineaciones posibles del Argentina vs Irak:



Argentina: Sergio Romero, Renzo Saravia, Juan Foyth, Walter Kannemann, Nicolás Tagliafico, Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Maximiliano Meza, Giovani Lo Celso, Franco Cervi y Mauro Icardi.



Irak: Mohammed Hammed, Rebin Sulaka, Ahmed Ibrahim, Ali Adnan, Ali Faiz, Ahmed Yasin, Osama Rashid, Bashar Resan, Hussein Ali, Justin Meram y Mohammed Dawud.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.