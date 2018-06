Argentina vs Israel: Partido en Jerusalén fue suspendido por razones de seguridad, ¿y ahora? [VIDEO]

Hugo Moyano, vicepresidente segundo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dijo este martes que se suspendió el amistoso entre Argentina e Israel en Jerusalén este sábado. Todo esto tras las "amenazas" del presidente del fútbol palestino contra Lionel Messi y la 'albiceleste' .



"Me parece bien que se haya suspendido el partido de la Argentina con Israel. Se ha hecho lo correcto, no valía la pena. Lo que pasa en esos lugares, donde matan tanta gente, como ser humano no se puede aceptar de ninguna manera", comentó Hugo Moyano.



"Las familias de los jugadores estaban sufriendo por las amenazas", dijo Moyano a Radio 10 en medio de los rumores que daban por cancelado el partido", continuó



PALESTINA AGRADECE LA CANCELACIÓN DE PARTIDO



La Asociación de Fútbol de Palestina agradeció en declaraciones a Efe la cancelación del amistoso entre Argentina e Israel previsto para el próximo sábado en Jerusalén.



"Las noticias que estamos recibiendo son que se ha cancelado, pero aún no tenemos ninguna confirmación oficial", dijo a Efe la directora internacional de la Asociación de Fútbol de Palestina, Susan Shalabi.



"De confirmarse, he de decir que tiene mucho mérito que el equipo argentino haya decidido no prestarse para convertirse en una herramienta política", aseguró, satisfecha.



Para Shalabi, este es "un buen ejemplo de separación de política y deporte y de cómo no permitir a los políticos imponer su agenda".