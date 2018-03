Argentina vs Italia: ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? La genial respuesta de Gianluigi Buffon [VIDEO]

El veterano portero italiano de 40 años, Gianluigi Buffon , no solo es un genio bajo los palo, sino también a la hora de responder a la prensa mundial. Esta vez, le preguntaron quién era mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.



"Te puedo decir las diferencias porque me he enfrentado a ellos muchas veces. Son dos jugadores completamente diferentes", arrancó Gianluigi Buffon.



"Messi es un jugador más completo, en el sentido que arranca desde más atrás, por sus cualidades técnicas. Tiene una visión de juego más de enganche aunque llega al gol", describió a Lionel Messi.



"Cristiano Ronaldo, sobre todo en los últimos años, además ser más grande de edad, se especializó en ser un 'killer' del área. Porque respecto a cómo jugaba antes, ahora gestiona mejor sus esfuerzos, no se corre tanto a las bandas a hacer amagues o esas cosas que hacia antes. Pero apenas toca el pelota en el área es gol", puntualizó sobre Cristiano Ronaldo.

Video: Buffon habla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Y para cerrar con broche de oro en la conferencia de prensa, Gianluigi Buffon resaltó. "Entonces, los dos son peligrosos, dan mucho miedo".



Argentina e Italia se miden este viernes en el Etihad Stadium de la cuidad de Manchester, Inglaterra. Lionel Messi y Gianluigi Buffon serán los capitanes de cada selección.