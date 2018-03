Argentina vs Italia EN VIVO Fecha, hora y canal del amistoso rumbo a Rusia 2018

Argentina vs Italia EN VIVO. 'Albicelestes' se medirán ante los 'Azzurris', una de la selecciones de gran historia que no estarán en el Mundial Rusia 2018. En esta nota conoce los horarios y canal de TV del partido. ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Argentina vs Italia? El choque se llevará a cabo el viernes 23 de marzo en el Etihad Stadium (Manchester - Inglaterra), que tiene una capacidad para 55 mil espectadores.



¿A qué hora se jugará el Argentina vs Italia? En Perú arrancará a las 2:45 p.m.. Mientras que en el país 'gaucho' irá a las 4:45 p.m.. Revisa los horarios en el resto de países.



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 3:45 p.m. (Miami)



¿Qué canal de TV pasará el Argentina vs Italia? El encargado de pasar este partidazo será TyC Sports para toda Latinoamérica. ¡Agéndalo ya mismo!



¿Vas a seguir vía Internet el Argentina vs Italia? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto con todas las incidencias: goles, mejores jugadas y más.



Argentina tendrá a sus mejores jugadores para cotejo con Italia. Estarán Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Javier Mascherano, entre otros.