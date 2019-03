Argentina vs Marruecos EN VIVO se enfrentan en amistoso internacional FIFA 

Argentina vs Marruecos EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE los albicelestes tienen la misión de recuperar la imagen de la selección y de Lionel Messi , quien no estará en el duelo de este martes en el continente africano en este segundo amistoso. El partido esta pactado para las 2 de la tarde (Hora peruana) en el Stade Ibn Battouta y puedes seguirlo por la señal de TyC Sports para Latinoamérica



¿Vas a seguir el Argentina vs Marruecos vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas y polémicas del duelo que se jugará en Tánger.



Este Argentina vs Marruecos es la oportunidad perfecta para lavarle la cara al equipo de Lionel Scaloni tras la derrota 3-1 sufrida en Venezuela. La ausencia de Lionel Messi obliga a ordenar un nuevo once, aunque hoy todos ponen atención en la defensa.



Lionel Messi se perderá el Argentina vs Marruecos luego de sufrir una lesión en la ingle, justo en su regreso a la selección. Gonzalo 'Pity' Martínez también ha sido descartado del encuentro en Tánger con un problema en el muslo.



Marruecos y Argentina se enfrentaron por última vez en un juego amistoso en abril de 2004. También se enfrentaron en la Copa Mundial de 1994, cuando Argentina ganó por 3-1.



Argentina vs Venezuela: Gol de Laurato Martínez (Video: Movistar Deportes)

Argentina vs Marruecos: Horarios



México 1:00 p.m.

Perú 2:00 p.m.

Ecuador 2:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

Bolivia 3:00 p.m.

Chile 4:00 p.m.

Uruguay 4:00 p.m.

Paraguay 4:00 p.m.

Brasil 5:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Los africanos afrontan este Argentina vs Marruecos desmotivados por la ausencia de Lionel Messi, que había sido el motor para la venta de entradas. El francés Hervé Renard, DT del equipo, prepara a los suyos de cara a la Copa de África de Naciones que se celebrará entre el 15 de junio y el 13 de julio en Egipto.

Marruecos: Munir Mohamedi, Oualid El Hajjam, Yunis Abdelhamid, Romain Saiss, Abdelkrim Baadi, Ait Bennaser, Mehdi Bourabia, Hakim Zyech, Baadi, Oussama Idrissi, Rachid Alioui.



Argentina: E. Andrada; G. Montiel, G. Pezzella, W. Kanemann, N. Tagliafico; R.Pereyra, I. Marcone, L. Paredes, Lo Celso; P. Dybala y L. Martínez.