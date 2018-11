Argentina vsMéxico : EN VIVO ONLINE TV La selección Albiceleste enfrenta a los aztecas este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en partido amistoso internacional por fecha FIFA. Argentina renovada busca un triunfo ante México, en el primer duelo entre ambos equipos este mes. (7:00 p.m. hora peruana) (21:00 horas argentinas) (18:00 horas mexicanas) (TV Argentina y América: TyC Sports y DirecTv) (TV México: Televisa Deportes, Univisión, TDN, Azteca Deportes)



El técnico Lionel Scaloni encara el partido Argentina vs México como interino y con incertidumbre a puertas de completar la última fecha de enfrentamientos de selecciones y sin certezas cobre su futuro y/o sucesor.



En el mismo sentido, Scaloni se mantiene en perfilar a un nuevo equipo y consolidar jugadores, por ello para el duelo Argentina vs México, no convocó a las habituales estrellas de la Albiceleste. La más notoria ausencia, la de Lionel Messi, además de Agüero, Di María e Higuaín.



Scaloni, tendrá que armar un nuevo equipo luego de las lesiones de Otamendi, Salvio, Zaracho, Battaglia y Pezzella. Así, con cinco bajas encara el Argentina vs México.



Con este panorama, los gauchos pueden darse el lujo de apoyarse en jugadores de categoría -convocados y en aptas condiciones-, tales como Paulo Dybala de la Juventus. Mauro Icardi, Giovanni Simeone, Ángel Correa y Lo Celso, entre otros, com miras al Argentina vs México, que tendrá la revancha en Mendoza el siguiente martes.

Argentina vs Brasil: Goles y resumen

El otro técnico, Ricardo Ferretti, también interino en el equipo azteca, no podrá contar para el Argentina vs México, con su estrella Hirving Chucky Lozano debido a una lesión. El DT brasileño decidió no convocar a Javier 'Chicharito' Hernández, Andrés Guardado y Héctor Herrera.

Alineaciones probables del Argentina vs México:



Argentina: Sergio Romero; Renzo Saravia, Emanuel Mammana, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña; Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Erik Lamela, Paulo Dybala, Roberto Pereyra; y Lautaro Martínez.



México: Guillermo Ochoa; Miguel Layún, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Jesús Gallardo; Diego Reyes, Víctor Guzmán, Érick Gutiérrez; Javier Aquino, Marco Fabián y Raúl Jiménez.

