Argentina y México | EN VIVO | EN DIRECTO la 'Albiceleste' como el 'Tri' con técnicos interinos al frente esperan cerrar el año de la mejor manera y afrontan cuatro días después un segundo encuentro esta vez en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, duelo que se realiza este martes, desde las 7 p.m., y que será trasmitido por la señal de TyC para Argentina y TV Azteca para México y Univsión para Estados Unidos.



¿Vas a seguir el Argentina vs México vía Internet? Trome.pe, tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Mendoza.



En el primer Argentina vs México que jugaron ambas selecciones en Córdoba, los de Lionel Scaloni se impuso 2-0 con goles de Funes Mori y un tanto en contra de Isaác Brizuela. Sin embargo la figura fue Paulo Dybala quien fue la manija del equipo ante la ausencia de Lionel Messi, quien lleva seis encuentros sin formar parte de la albiceleste.



En la lista de ausencias de para este Argentina vs México se suman Sergio Agüero, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, quienes no han sido llamados desde que terminó el Mundial Rusia 2018. Tampoco fueron llamados Nicolás Otamendi, Eduardo Salvio, Matías Zaracho, Rodrigo Battaglia y Germán Pezzella, por lesiones.



Resumen Argentina vs México

El Argentina vs México será el último de Ricardo 'Tuca' Ferretti al mando del 'Tri', pues desde el 2019 el buzo será de propiedad del argentino Gerardo 'Tata' Martino. Para este martes, Ferretti no contará con Guillermo Ochoa, Miguel Layún y Raúl Jiménez, quienes ya regresaron a sus clubes por un acuerdo previo con la FMF, mientras que tampoco podrá utilizar a Néstor Araujo, que se lesionó en Córdoba. El defensor de Querétaro Hiram Mier, se sumó de ultimo momento a la lista de convocados.



Argentina vs México. Probables alineaciones:



Argentina: A. Marchesín, Tagliafico, R. Funes Mori, M. Foyth, Saravia; Lo Celso, Paredes, Correa, Acuña; P. Dybala y L. Martínez.



México: Corona; L. Rodríguez, E. Álvarez, J. Domínguez, Arteaga; Guzmán, E. Gutiérrez; Aquino, Brizuela, Alvarado y Martín.