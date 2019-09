Argentina vs México EN VIVO, sin Lionel Messi, en amistoso internacional en Texas  

Argentina vs México EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE La albiceleste viaja hasta el extremo sur de los Estados Unidos para enfrentar casi en condición de local a la selección 'Tricolor'. El duelo se programó para las 9:00 p.m., estadio Alamodome, de San Antonio, Texas y lo puedes seguir por la señal de TyC Sports para Latinoamerica. Tambipen lo puedes seguir por Azteca Deportes, TUDN, Canal 5 Televisa, para territorio mexicano.



¿Vas a seguir el Argentina vs México vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Texas.



Los gauchos afronta este Argentina vs México, nuevamente sin Lionel Messi, afronta su segundo amistosos en Estados Unidos, luego de empatar sin goles frente a Chile en Los Ángeles.



Lionel Scaloni ya ha probado algunos jugadores como el pivote Leandro Paredes y el atacante Rodrigo de Paul. Ellos se suman en este Argentina vs México otros nombres como Lucas Martínez Quarta, defensa de River Plate, y Alexis Mac Allister, volante ofensivo de Boca Juniors.



El DT argentino adelantó tres cambios para el Argentina vs México. El primero de ellos sería en el arco con la aparición de Esteban Andrada en lugar de Agustín Marchesín; Germán Pezzella ocuparía el puesto de Nicolás Otamendi en la defensa central y Exequiel Palacios ingresaría en la media cancha en vez de Giovani Lo Celso.



Argentina vs Chile resumen

Argentina vs. México | Horarios del partido:



México - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Perú - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Bolivia - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Argentina - 11:00 p.m.

Uruguay - 11:00 p.m.

España - 4:00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

En tanto la escuadra 'Tricolor' llega a este Argentina vs México tras una categórica victoria ante los Estados Unidos. El 'Tata' Martino no sabe lo que es perder en canchas norteamericanas y apenas Costa Rica le sacó el empate en los cuartos de final de la Copa Oro, torneo que ganó sin tener equipo completo.



Gerardo Martino no cae en triunfalismos y para este Argentina vs México afronta algunos cambios, comenzando en el arco donde Jonathan Orozco le dejaría el lugar al ídolo Guillermo Ochoa.



'Chicharito' Hernández, aún con su etiqueta de máximo goleador del 'Tri', quedaría como suplente de Raúl Jiménez que goza de la preferencia de Martino por su labor como definidor y por sus maniobras en el último cuarto del campo, además de su paso brillante con el Wolverhampton de Inglaterra.



México: Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez, Jonathan dos Santos, Jesús Corona, Uriel Antuna, Hirving Lozano, Raúl Jiménez. DT Gerardo Martino.



Argentina: Esteban Andrada, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios, Paulo Dybala, Joaquín Correa, Lautaro Martínez. DT Lionel Scaloni.