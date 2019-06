Argentina vs Nicaragua EN VIVO con Lionel Messi en último amistoso previo a la Copa América 2019   

Argentina vs Nicaragua EN VIVO EN DIRECTO ONLINE Los albicelestes, con Lionel Messi a la cabeza, viajan hasta la provincia de San Juan para este viernes enfrentar a 'Los Nicas' en su último duelo previo a la Copa América 2019. El partido se jugará desde las 7:10 p.m. (Hora peruana) en el estadio San Juan del Bicentenario y que en territorio argentino puedes seguirlo por la señal de TyC Sports.



¿Vas a seguir el Argentina vs Nicaragua vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Una de las novedades para este Argentina vs Nicaragua es el regreso a la portería de Franco Armani. Quien se perfila como duda es el 'Kun' Agüero quien entrenó diferenciado por una dolencia en la rodilla izquierda, pero ya está recuperado.



Lionel Messi , capitán de la selección argentina, es el único jugador que tiene el puesto asegurado. La 'Pulga' tendría como compañero a Sergio Agüero. Una de las bajas del cuadro albicelestes es Exequiel Palacios (River Plate), tras un desgarró del isquiotibial de la pierna izquierda.



Para los centroamericanos este Argentina vs Nicaragua, es inédito , pues nunca ambas selecciones se han enfrentado en la historia y buscará prepararse para la Copa Oro de la Concacaf, que se jugará en Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica desde el 15 de junio al 7 de julio



"Creo que esta oportunidad solo pasa una vez en la vida, hay que aprovecharla y tratar de dar un buen juego", dijo el delantero Byron Bonilla.



Argentina vs Nicaragua: Alineaciones probables



Argentina: Franco Armani, Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Guido Pizarro, Roberto Pereyra, Ángel Di María, Lionel Messi y Sergio Agüero.



Nicaragua: Justo Lorente, Luis Copete, Josué Quijano, Jorge Betancur, Manuel Rosas, Carlos Chavarría, Oscar López, Armando Gkoufas, Kevin Serapio, Luis Galeano y Byron Bonilla.